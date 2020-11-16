16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти наркоман нападал на прохожих и угнал машину ДПС В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан пострадали два человека В самарском п. Запанской под колесами иномарки на переходе пострадал пешеход В Тольятти пострадал водитель загоревшейся при ДТП легковушки В Самаре госпитализирован пешеход, попавший под машину на Пугачевском тракте

ДТП Происшествия

В Тольятти наркоман нападал на прохожих и угнал машину ДПС

ТОЛЬЯТТИ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшую субботу, 14 ноября, в Тольятти местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, угнал и разбил патрульный автомобиль ДПС. Об этом сообщают в паблике "Происшествия Тольятти". ЧП произошло в Автозаводском районе.

"До начала перехвата угонщик вёл автомобиль опасно но, не превышая скорости. Развязка наступила на бульваре Гая 12 квартала. Там, при попытке уйти от преследования, автомобиль выехал на пешеходную зону, совершил разворот около ТЦ "Капиталл" и, наехав на бордюр, остановился. Водитель вынужден был спасаться бегством. Беда миновала, так как это была суббота и достаточно раннее время", — говорится в сообщении.

Как стало известно samara.kp.ru, в момент угона стражи правопорядка, прибывшие для оформления ДТП, осматривали повреждения автомобиля, владелец которого не справился с управлением и въехал в ограждение.

"Его задержали в течение нескольких минут после случившегося. По факту неправомерного завладения служебным автомобилем возбуждено уголовное дело", — рассказал изданию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Сергей Гольдштейн.

До происшествия с патрульной машиной 31-летний неадекватный гражданин пытался останавливать проезжающие автомобили и совершить угон, вытаскивая водителей из-за руля. С одним из автомобилистов у злоумышленника завязалась драка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6