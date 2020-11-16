В Тольятти наркоман нападал на прохожих и угнал машину ДПС

В минувшую субботу, 14 ноября, в Тольятти местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, угнал и разбил патрульный автомобиль ДПС. Об этом сообщают в паблике "Происшествия Тольятти". ЧП произошло в Автозаводском районе.

"До начала перехвата угонщик вёл автомобиль опасно но, не превышая скорости. Развязка наступила на бульваре Гая 12 квартала. Там, при попытке уйти от преследования, автомобиль выехал на пешеходную зону, совершил разворот около ТЦ "Капиталл" и, наехав на бордюр, остановился. Водитель вынужден был спасаться бегством. Беда миновала, так как это была суббота и достаточно раннее время", — говорится в сообщении.

Как стало известно samara.kp.ru, в момент угона стражи правопорядка, прибывшие для оформления ДТП, осматривали повреждения автомобиля, владелец которого не справился с управлением и въехал в ограждение.

"Его задержали в течение нескольких минут после случившегося. По факту неправомерного завладения служебным автомобилем возбуждено уголовное дело", — рассказал изданию руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Сергей Гольдштейн.

До происшествия с патрульной машиной 31-летний неадекватный гражданин пытался останавливать проезжающие автомобили и совершить угон, вытаскивая водителей из-за руля. С одним из автомобилистов у злоумышленника завязалась драка.