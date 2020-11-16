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Экономическая политика Экономика и бизнес

Первые товарные вагоны пойдут из ОЭЗ "Тольятти" в следующем году

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов проконтролировал ход строительства железнодорожной ветки, которая соединит Особую экономическую зону "Тольятти" и автозаводскую станцию Куйбышевской железной дороги.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Протяженность пути составит 14 км. Ходить по железнодорожному пути будут только товарные поезда, их главная задача — отгрузка готовой продукции резидентов ОЭЗ и доставка для них необходимого сырья. Строительство ветки началось буквально несколько месяцев назад, за это время строителям уже удалось значительно подготовить трассу под последующую укладку рельс. По словам подрядчиков, работа не останавливается, все идет по графику. Люди и техника работают без выходных. Первый пробный поезд будет запущен в августе следующего года.

Ровно год назад, в рамках реализации государственно-частного партнерства, правительство Самарской области подписало соглашение о сотрудничестве с Российскими железными дорогами о строительстве железнодорожной ветки. Транспортный узел возводится на средства РЖД, после чего объект будет оформлен в собственность региона.

Крупные инвесторы, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат и завод по производству керамогранита, приняли решение организовать свои площадки именно на территории тольяттинской ОЭЗ. Помимо всех преимуществ, которые получает здесь бизнес, наличие железнодорожных путей было для них чрезвычайно важным фактором.

"Для нового инвестора в сфере пищевого производства, который скоро зайдет на площадку ОЭЗ, было также критически важным наличие железной дороги. Мы понимаем, что для наших партнеров снятие любых рисков — это существенная помощь бизнесу. Поэтому в этой ситуации многим инвесторам нужна государственная поддержка. Наш регион стал лидером страны в государственно-частном партнерстве. Мы и дальше будем работать в этом направлении", — отметил Дмитрий Богданов.

Перевозка грузов начнется уже во второй половине следующего года. Полностью завершить строительные работы планируется в 2022 году.

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