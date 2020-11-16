"Солидарность" поддержит региональные промышленные предприятия

В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами крупных городов региона.

Участники заседания обсудили вопросы реализации национальных проектов, строительства социальных объектов и поддержки бизнеса в период действующих ограничений.

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев доложил, что пандемия оказала негативное влияние на промышленный сектор экономики. В этих условиях предприятия и организации могут рассчитывать на существенную помощь государства и региона. Над предоставлением поддержки работают различные институты, в том числе государственный Фонд развития промышленности Самарской области. Вместе с тем глава региона отметил, что существенную помощь готовы оказать и крупные финансовые учреждения.

"В эту работу включился крупнейший региональный банк "Солидарность". Коллеги уже не раз по самым сложным вопросам проявляли свой конструктивный подход, помогали рефинансировать кредиты предприятиям, которые оказались в сложной ситуации в нынешних экономических условиях, находящимся буквально в стадии банкротства. Банк "Солидарность", в отличие от многих других кредитных учреждений, не исходит из того, чтобы любыми способами взыскать долги по кредитам, даже ликвидировав предприятие, а работает на сохранение предприятий, трудовых коллективов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, работа коммерческого банка тесно связана с регионом, где он и был создан. Именно поэтому в конце октября было подписано соглашение между правительством Самарской области и кредитной организацией, руководство которой выразило готовность участвовать в реализации ключевых социальных программ.

"Перспективы сотрудничества по самым важным направлениям правительства Самарской области с крупнейшим региональным банком, который имеет представительства во многих других субъектах России, считаю очень серьезными, — отметил губернатор. — В том числе, банк предполагает поддерживать профессиональный спорт области. Необходимо все условия для этого создавать".

Банк готов помогать инновационным проектам, которые также испытали определенные сложности в период пандемии. Один из них — резидент территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" — компания "Zetta". Напомним, ее инженеры и конструкторы разработали уникальный компактный электромобиль с приводом на два или четыре колеса. Одного заряда хватает на 200 км хода. Функцию мотора выполняют асинхронные мотор-колеса собственной разработки.

"Это главный инновационный продукт региона в сфере машиностроения. Это оригинальная разработка с уровнем локализации в России свыше 70%, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Крупнейший региональный банк "Солидарность" по нашему предложению включился в этот проект".

Он поручил руководителю регионального минпромторга Олегу Жадаеву сопровождать проект компании "Zetta" на всех этапах работы, чтобы предприятие преодолело период пандемии с минимальными потерями.