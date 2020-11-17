В Самаре Lada Kalina врезалась в столб

В понедельник, 16 ноября, на ул. Коммунистической в Самаре автомобиль Lada Kalina столкнулся со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных полицейскими материалов следует, что ДТП произошло в 01:07. 21-летний водитель легковушки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В результате происшедшего автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.