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ДТП Происшествия

В Самаре Lada Kalina врезалась в столб

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, на ул. Коммунистической в Самаре автомобиль Lada Kalina столкнулся со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных полицейскими материалов следует, что ДТП произошло в 01:07. 21-летний водитель легковушки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.

В результате происшедшего автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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