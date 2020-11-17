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Банк "Открытие" продлевает действие "Госпрограммы 2020" по ставке 5,99%

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" продлевает действие специальных условий по "Госпрограмме 2020". Взять кредит в "Открытии" на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%.

"Госпрограмма 2020" предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн, а оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой удобной локации — необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.

"Ипотека с господдержкой пользуется большим спросом у россиян, и мы рады предложить нашим клиентам одни из лучших условий по программе на рынке", — говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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