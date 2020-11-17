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ДТП Происшествия

В Самарской области ищут водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, сообщает областное ГУ МВД.

Авария произошла 16 ноября на 2 км дороги Похвистнево - Сосновка. По предварительным данным, неизвестный водитель на, предположительно, "Газели" двигался в направлении села Сосновка, не выбрал безопасную скорость и сбил 51-летнего мужчину, шедшего по правому краю проезжей части в попутном направлении.

После случившегося водитель скрылся. Пешеход скончался на месте.

Любую информацию об этом происшествии полиция просит сообщать по адресу: Похвистнево, ул. Бережкова, 45, кб. 1 или по телефонам: 8(84656)2-21-26, 8(84656)2-47-38, а также по телефону "020" (112 с мобильных).

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