В Самарской области ищут водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося

В Самарской области полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, сообщает областное ГУ МВД.

Авария произошла 16 ноября на 2 км дороги Похвистнево - Сосновка. По предварительным данным, неизвестный водитель на, предположительно, "Газели" двигался в направлении села Сосновка, не выбрал безопасную скорость и сбил 51-летнего мужчину, шедшего по правому краю проезжей части в попутном направлении.

После случившегося водитель скрылся. Пешеход скончался на месте.

Любую информацию об этом происшествии полиция просит сообщать по адресу: Похвистнево, ул. Бережкова, 45, кб. 1 или по телефонам: 8(84656)2-21-26, 8(84656)2-47-38, а также по телефону "020" (112 с мобильных).