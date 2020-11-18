В Самаре под колесами раритетного автомобиля "Волга" погиб пешеход

Во вторник, 17 ноября, в Советском районе Самары 46-летний пешеход попал под колеса автомобиля ГАЗ-21Р, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 22:12 в районе дома № 8 "К" по ул. Заводское шоссе. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшедшего пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.