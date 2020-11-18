16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре под колесами раритетного автомобиля "Волга" погиб пешеход В Самарской области ищут водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося В Самаре Lada Kalina врезалась в столб Под колесами иномарки на ул. Владимирской в Самаре пострадал ребенок В Тольятти наркоман нападал на прохожих и угнал машину ДПС

ДТП Происшествия

В Самаре под колесами раритетного автомобиля "Волга" погиб пешеход

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 3
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 ноября, в Советском районе Самары 46-летний пешеход попал под колеса автомобиля ГАЗ-21Р, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 22:12 в районе дома № 8 "К" по ул. Заводское шоссе. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшедшего пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6