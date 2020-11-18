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Преступления Происшествия

В Тольятти оформлявший ДТП инспектор задержал грабителя

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти инспектор ДПС, прибывший на бульвар Орджоникидзе для оформления ДТП, по горячим следам задержал грабителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленник, похитив продукцию с прилавка магазина, выбежал на улицу и попытался скрыться от преследующих его сотрудниц магазина, сразу же обратившихся за помощью к полицейскому.

Инспектор вместе с очевидцами преступления начали преследование злоумышленника. В районе дома №12 на бульваре Орджоникидзе подозреваемый был задержан.

Им оказался 42-летний мужчина, который был доставлен в отдел полиции. В настоящее время в отношении него проводится проверка, подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении него оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение", санкция которого предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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