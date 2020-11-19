Максим Власов сразится с Джо Смитом за титул чемпиона мира

Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов проведет бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе против американца Джо Смита. Встреча спортсменов пройдет в США ориентировочно в феврале.

Напомним, в конце ноября в Минске Власов должен был биться с Умаром Саламовым за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Однако бой был отменен из-за положительного теста Саламова на коронавирус.

"После отмены боя с Умаром Саламовым за звание претендента, сегодня WBO назначило меня претендентом на титульный бой напрямую! И я встречусь с Джо Смитом! Я очень рад и полон надежд стать чемпионом мира. Приложу максимум усилий и привезу пояс домой!", — написал Максим Власов в соцсети накануне.