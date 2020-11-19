Самарцев приглашают на сессии по дизайн-мышлению

25-27 ноября Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает предпринимателей и основателей стартапов на "Дизайн-сессии". Дизайн-мышление (англ. design thinking) — это методология решения задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе.

Цель дизайн-сессии — помочь участникам разработать прототип или доработать продукт на основе клиентского исследования, а также настроить процессы постоянного развития продукта. Участники узнают, как дизайн-мышление поможет стартапу создать продукт, который окажется востребованным на рынке, а готовому бизнесу — улучшить продукт так, чтобы он решал запрос клиента и стал действительно ценным.

Участники активизируют креативное мышление, научатся "видеть" целевую аудиторию своих стартапов, ее интересы и потребности, узнают, как проектировать, создавать и тестировать прототипы продуктов/сервисов, которые удовлетворяют потребности целевой аудитории.

Дизайн-сессия для стартапов пройдет онлайн. Участие бесплатно, обязательная регистрация по ссылке.

Программа:

25 ноября, 17:00–20:00 МСК

Интерактивная лекция о методе "дизайн-мышление"

Проблематизация

Задание для участников

26 ноября, 17:00–20:00 МСК

Работа в командах

Фильтрация и приоритизация идей

Прототипирование

Тестирование

27 ноября, 17:00–20:00 МСК

Работа в командах

Презентации команд и обратная связь от экспертов

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.