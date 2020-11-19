16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дочка" Сбербанка запросила информацию о счетах Ивана Пивкина У "Самарского Стройфарфора" возникли проблемы с дагестанским проектом Промышленность региона за январь-октябрь просела на 5,3% В Самаре утвердили проект продления ул. Авроры до Ново-Садовой В терминале Курумоча открылись новые рестораны и торговые точки

Экономика и бизнес

Самарцев приглашают на сессии по дизайн-мышлению

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25-27 ноября Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает предпринимателей и основателей стартапов на "Дизайн-сессии". Дизайн-мышление (англ. design thinking) — это методология решения задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе.

Цель дизайн-сессии — помочь участникам разработать прототип или доработать продукт на основе клиентского исследования, а также настроить процессы постоянного развития продукта. Участники узнают, как дизайн-мышление поможет стартапу создать продукт, который окажется востребованным на рынке, а готовому бизнесу — улучшить продукт так, чтобы он решал запрос клиента и стал действительно ценным.

Участники активизируют креативное мышление, научатся "видеть" целевую аудиторию своих стартапов, ее интересы и потребности, узнают, как проектировать, создавать и тестировать прототипы продуктов/сервисов, которые удовлетворяют потребности целевой аудитории.

Дизайн-сессия для стартапов пройдет онлайн. Участие бесплатно, обязательная регистрация по ссылке.

Программа:

25 ноября, 17:00–20:00 МСК

  • Интерактивная лекция о методе "дизайн-мышление"
  • Проблематизация
  • Задание для участников

26 ноября, 17:00–20:00 МСК

  • Работа в командах
  • Фильтрация и приоритизация идей
  • Прототипирование
  • Тестирование

27 ноября, 17:00–20:00 МСК

  • Работа в командах
  • Презентации команд и обратная связь от экспертов

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6