Самарцев приглашают на сессии по дизайн-мышлению

25-27 ноября Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает предпринимателей и основателей стартапов на "Дизайн-сессии". Дизайн-мышление (англ. design thinking) — это методология решения задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе.
Цель дизайн-сессии — помочь участникам разработать прототип или доработать продукт на основе клиентского исследования, а также настроить процессы постоянного развития продукта. Участники узнают, как дизайн-мышление поможет стартапу создать продукт, который окажется востребованным на рынке, а готовому бизнесу — улучшить продукт так, чтобы он решал запрос клиента и стал действительно ценным.
Участники активизируют креативное мышление, научатся "видеть" целевую аудиторию своих стартапов, ее интересы и потребности, узнают, как проектировать, создавать и тестировать прототипы продуктов/сервисов, которые удовлетворяют потребности целевой аудитории.
Дизайн-сессия для стартапов пройдет онлайн. Участие бесплатно, обязательная регистрация по ссылке.
Программа:
25 ноября, 17:00–20:00 МСК
- Интерактивная лекция о методе "дизайн-мышление"
- Проблематизация
- Задание для участников
26 ноября, 17:00–20:00 МСК
- Работа в командах
- Фильтрация и приоритизация идей
- Прототипирование
- Тестирование
27 ноября, 17:00–20:00 МСК
- Работа в командах
- Презентации команд и обратная связь от экспертов
Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.