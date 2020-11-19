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Жителям Самарской области предложили исполнить "Мечту ветерана"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Самарской области предлагают принять участие в социальном проекте "Мечта ветерана", который стартовал в феврале этого года, в преддверии 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать его участником, нужно рассказать о мечте ветерана на сайте https://мечтаветерана.рф или помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале.

Ветераны ВОВ живут по соседству с каждым из нас, все они нуждаются во внимании. Создатели онлайн-площадки подчеркивают: "Их осталось совсем мало, особенно тех, кто реально принимал участие в боевых действиях, защищая наше будущее. Родившись, они даже представить себе не могли, как сильно изменится их жизнь. А ведь они тоже о чем-то мечтали, и некоторые из этих желаний до сих пор не сбылись".

На сайте размещена информация как о ветеранах, у которых мечты уже исполнились, так и о тех, кто еще ждет их осуществления.

"Важно, чтобы на сайте появилось как можно больше желаний ветеранов. Поэтому я и обращаюсь с призывом - пусть родственники ветеранов, близкие, представители органов местного самоуправления и вообще любой гражданин, которому известно о заветной мечте ветерана, зайдут на сайт и напишут, что нужно самым почетным и уважаемым членам их семей", - подчеркивает создатель проекта Ярослав Селютин.
 

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