Кайдзен Евгения Гаврова: нацпроект помогает самому молодому из руководителей "Пегас-Агро" менять производство

"Пегас-Агро" - современное производство, расположенное в поселке Стройкерамика. Завод выпускает сельскохозяйственную технику под маркой "Туман", которую с удовольствием покупают по всей России и за рубеж. Спрос большой, производство постоянно растет. Однако у любого роста есть вторая сторона: даже хорошему специалисту бывает сложно справляться с новыми объемами, осваивать более эффективные методы работы. "Пегас-Агро" нашел выход: большая группа сотрудников предприятия приняла участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Среди тех, кто повысил квалификацию при поддержке областного министерства труда, - Евгений Гавров, начальник участка подготовки производства к проектам. Сейчас он - один из главных проводников философии кайдзен на заводе.

Предприятие, носящее сейчас название "Пегас-Агро", начинало с проектирования сверхлегких самолетов, в том числе для нужд сельского хозяйства. Вскоре завод приступил к разработке наземной сельхозтехники, которая также отличалась современным дизайном. Не удивительно, что не вполне обычное для отрасли производство заинтересовало молодого автомеханика Евгения Гаврова. Однако в тот момент свободных мест в "Пегас-Агро" не было, пришлось устроиться на соседнее предприятие. Лишь через несколько лет знакомый сообщил, что освободилось заветное место.

"Меня приняли сборщиком, но сначала посомневались - в цехе хотели видеть человека с более крепким телосложением. На это я сказал: "Возьмите! Сами увидите, на что я способен". И вот уже десять лет я здесь", - рассказывает Евгений Гавров о старте своей рабочей карьеры.

На "Пегас-Агро" Евгений Гавров прошел практически все цеха. Был сборщиком, гибщиком металла, сварщиком. Некоторые специальности осваивал, когда коллеги уходили в отпуск. Так, сварке он обучился, делая летом стеллажи для собственных нужд завода. Однако самым интересным и перспективным направлением стала работа в службе качества. Оказалось, что повысить его можно самыми разными способами - например, сделав рабочие места более комфортными. Или заботясь о настроении рабочих.

Прийти к таким выводам и изучить лучшие мировые практики Евгению и его единомышленникам помогли программы, организованные при поддержке областного минтруда (оно компенсирует расходы предприятий на обучение сотрудников). Удалось побывать даже в Японии, на заводах легендарной "Тойоты".

"Сначала японские специалисты приезжали к нам, потом мы отправились с ответным визитом. Конечно, там совсем другая производственная культура. Например, удивило, как работает знаменитая система защиты от ошибок: если для закручивания какой-нибудь гайки ключ не подходит, рабочий просто не сможет его взять. Откроется только отсек с ключом нужного размера. Не все можно легко и быстро внедрить в России, но мы узнали столько нового, что в считанные годы производство "Пегас-Агро" стало другим", - делится Евгений Гавров.

Одним из новшеств стало появление на заводе кайдзен-комитета. Суть философии кайдзен - непрерывное совершенствование всех процессов в компании. Причем участвовать желательно каждому сотруднику. Как минимум по двум причинам: во-первых, никто точнее самого специалиста не скажет, что хорошо было бы улучшить на его рабочем месте. А во-вторых, когда каждый рабочий является не пассивным исполнителем, а творцом и инноватором, это влияет на бизнес-результаты всей компании. Так предприятию "Пегас-Агро" и удалось преодолеть неизбежные "болезни роста".

"Сейчас моя работа заключается в том, что я внедряю предложения сотрудников, - рассказывает Евгений Гавров. - Авторы удачных идей поощряются каждый квартал и по итогам года. Я сам не раз получал такие поощрения. Но улучшения должны влиять на результаты работы компании, касаться производства. Например, один из сотрудников предложил улучшить процесс сборки радиаторов, подготовил чертежи. В итоге хорошо выиграли время: раньше собирали пятнадцать минут, а теперь пять. Вообще же у нас каждые 160 минут выпускается новая машина. Это на 20-30% быстрее, чем прежде. Но наша задача - не просто собирать предложения. Важно развивать потенциал каждого сотрудника. Это ежедневная работа с людьми. У каждого свое мышление, на работу все приходят с разным настроением - а это ведь колоссально влияет на результаты труда! Поэтому ходишь по сборочному участку и смотришь, не нужно ли поговорить с кем-нибудь из рабочих".

Принципы кайдзен, бережливое производство или способы повысить производительность труда Евгений Гавров изучал в ходе образовательных программ, поддержанных министерством труда Самарской области. Впрочем, этим Евгений не ограничивается: по собственной инициативе изучает психологию, управление персоналом. "С того момента, как я пришел на завод "Пегас-Агро", я все время учился. И продолжаю это делать, - рассказывает Евгений. - Сейчас заочно получаю специальность "Технические системы в агробизнесе" в Самарском аграрном университете. Несколько раз участвовал в программах минтруда, в 2021 году планирую сделать это снова. Всегда есть чему поучиться, главное - не стоять на месте, "толкать" самого себя. Это важно и лично для меня, и для завода. Не будешь двигаться - конкуренты обгонят!"

Движению вперед способствует и общение с покупателями сельхозтехники. "Туманы" расходятся по всей стране, и везде у аграриев свои пожелания. К примеру, в южных регионах России раньше жаловались, что в кабине жарко. Северянам же там было холодно. Сотрудники "Пегас-Агро" усовершенствовали систему вентиляции и отопления, сейчас водитель может "настроить климат" так, как нужно ему. А еще было скучно в поле без музыки - идя навстречу труженикам села, кабины "Туманов" оснастили магнитолами.

"Такие предложения мы часто слышим на выставках. Их рассматривает технический совет, куда я тоже вхожу. Конечно, стараемся сделать все так, чтобы техника была удобной и надежной. Это ведь влияет и на настроение человека, который целыми днями работает в поле, и на весь бизнес фермеров в целом. Почему наши "Туманы" покупают? Потому что они работают там, где импортные машины просто застревают. А в агробизнесе один день простоя - это миллионы рублей убытка! Фермеры нам рассказывали о случаях, когда урожай вовсе погибал, пока ждали запчастей к "крутой" иностранной технике. С нами проще и лучше. И когда сознаешь, что от твоей работы зависят дела не только в цехе или на заводе, что ты влияешь на жизнь тысяч людей, на то, каким будет урожай, - это мотивирует. Стараешься сделать все, чтобы наша продукция отличалась максимально высоким качеством", - рассказывает Евгений.

Сейчас "Пегас-Агро" на этапе новых реформ. Расширяется конструкторское бюро. Все больше комплектующих, которые прежде закупались у других компаний, в том числе зарубежных, производится в своих цехах. Внедрение этих инноваций требует самого пристального внимания уже не службы качества - выросшего и окрепшего управления качеством. У Евгения Гаврова есть все шансы ежедневно узнавать что-то новое, самому помогать родному заводу. Так и работает кайдзен.