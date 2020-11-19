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ДТП Происшествия

Самарские полицейские ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские разыскивают водителя, попавшего ДТП и скрывшегося с места происшествия, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 18 ноября, в 10:00, неизвестный автомобилист ехал по ул. Мяги и, поворачивая налево на ул. Гагарина, сбил 74-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП полицейские ведут проверку и просят очевидцев случившегося обратиться в ГИБДД.

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