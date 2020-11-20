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Индекс RSBI: все больше предпринимателей решают инвестировать в бизнес для адаптации к коронакризису и его последствиям

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно Индексу RSBI в октябре деловая активность улучшилась по отношению к прошлому месяцу и составила 47,5 пунктов, оставаясь при этом в зоне снижения. Основной причиной роста индекса стали инвестиции: впервые с марта текущего года, когда были введены ограничения, связанные с распространением пандемии, доля предпринимателей, которые увеличивают инвестиции, превысила на 5% долю тех бизнесменов, которые приняли решение об их сокращении.

Данные получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России.

"Инвестиции во многом зависят от степени понимания бизнесом перспектив дальнейшего развития ситуации. С одной стороны, появление вакцин от коронавируса дает надежду предпринимателям на то, что в ближайшие полгода мы сможем выйти из ограничений и массовых локдаунов, поэтому малый и средний бизнес инвестирует в будущее. С другой стороны, сейчас мы наблюдаем вторую волну коронакризиса, все понимают, что могут быть введены новые ограничения или ужесточены действующие, поэтому предприниматели стараются вкладывать средства в инструменты, которые позволят поддержать компанию при развитии негативного сценария. Речь о таких инвестициях, как вложения в цифровизацию деятельности, перевод бизнеса в онлайн, обучение сотрудников и прочие меры", — пояснил Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

Александр Калинин, глава "Опоры России", согласен с тем, что у предпринимателей появляется понимание, что коронавирус — наша новая реальность.

"После весеннего локдауна предприниматели понимают, что санитарные ограничения необходимы, но одновременно необходимо и продолжать работать. Средний чек уже упал на 15–20%. И у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить второй локдаун. Например, загрузка отелей сейчас в среднем 20%, фитнес-центры оказались в катастрофической ситуации. Важно отметить, что предприниматели не только понимают, что живут в новой реальности, но и адаптируют свой бизнес к ней. Очень важно, что Правительство оказывает помощь и продляет меры поддержки пострадавшим отраслям, это помогает малому бизнесу сохранять рабочие места и поддержать экономику", — считает Александр Калинин.

Основные тренды

Компонента Продаж. Фактический рост выручки отметили 16% опрошенных предпринимателей, как и месяцем ранее, а сокращение — 52%, что практически сопоставимо с результатами сентября.

Начиная с июня отмечается негативный тренд ожиданий по выручке: ее падения в ближайшие три месяца ожидает 41% предпринимателей, что на 8% больше, чем в прошлом месяце. В свою очередь, роста продаж ждёт только 20% представителей малого и среднего бизнеса, что также отражает негативную тенденцию, хотя и менее резкую, так как данный показатель ниже сентябрьского на 2%.

Компонента Кадры с июня держится около нейтральной зоны. Однако, темп сокращения персонала в октябре несколько замедлился: на непопулярную меру пошли 16% опрошенных компаний, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце, а увеличили штат 10% предприятий малого и среднего бизнеса, что сравнимо с показателями сентября.

Ожидания на ближайшие три месяца остались практически без изменений: численность персонала планируют увеличить 14%, а сокращать 8%.

Компонента Инвестиций выросла за счет улучшения как фактических, так и ожидаемых показателей. Впервые с марта доля предпринимателей, инвестирующих в бизнес, превысила долю тех, кто такие инвестиции сокращал: 19% их наращивали и 14% — снижали инвестиции. Месяцем ранее картина была обратная: только 14% компаний инвестировали и 21% опрошенных предпринимателей сокращали.
По ожиданиям на ближайшие три месяца перспективы также улучшились: доля компаний, планирующих рост инвестиций, выросла до 23%, а число ожидающих сокращение, наоборот, снизилось до 7%.

Компонента Кредитов. Продолжающееся снижение числа отказов по кредитам до 14% способствовало росту данной компоненты.

Доля тех, кому кредит уже не нужен, выросла до рекордных 40% от общего числа опрошенных предпринимателей. А число представителей малого и среднего бизнеса, которые бы предпочли более низкие ставки, снизилось с 20% до 16%.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1647 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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