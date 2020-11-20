В СОУНБ пройдет видеолекция "Рукотворные подземелья Самарской области"

В четверг, 26 ноября, в 19:00 в СОУНБ пройдет видеолекция экскурсовода, спелеолога и краеведа Петра Якубсона "Рукотворные подземелья Самарской области".

"Во времена разных исторических испытаний люди находили в недрах земли то, в чем нуждались, - говорит Петр Якубсон. - Находка на территории, которую сейчас занимает Самарская область, первой в России самородной серы, открытие крупного месторождения горючих сланцев, а также период строительства столицы эвакуации времен Великой Отечественной войны - вот лишь некоторые вехи в череде событий, создавших богатую и во многом уникальную палитру спелестологических объектов Самарской области".

Спелеолог и краевед развенчает мифы и раскроет факты о самарских шахтах, рудниках и бункерах.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Умный четверг".