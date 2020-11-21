В Самарской филармонии состоится концерт "Эпоха Шекспира"

В среду, 25 ноября, в 18:00, в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт "Эпоха Шекспира" из абонементного цикла "О, Музыка! Через века в былое…".

В концерте примут участие Камерный оркестр Самарской государственной филармонии "Volga Philharmonic", дирижер — художественный руководитель ансамбля старинных духовых инструментов "Alta Capella", художественный руководитель Международного фестиваля музыки и танца эпохи Возрождения "La Renaissance" Иван Великанов, заслуженный артист РФ Виктор Намакаренский (художественное слово) и солистка ансамбля старинной музыки "Canto Vivo" Марина Белова (лютня).

Марина Белова — молодая российская лютнистка. Закончила Государственную классическую академию им. Маймонида по классу лютни у Андрея Чернышова. Марина ведет активную концертную деятельность как с сольными программами, так и в составе различных коллективов. В ее репертуаре весь пласт сочинений для ренессансной лютни от конца XV в. до начала XVII, а также музыка для теорбы и барочной гитары. Является солисткой ансамбля старинной музыки "Canto vivo", в качестве приглашенного музыканта выступает с различными ансамблями, такими как "Alta capella", барочный консорт "Tempo restauro", камерная капелла "Русская консерватория", "Innamorati". Совместно с Андреем Чернышовым является основателем и преподавателем "Первой лютневой школы".

Виктор Намакаренский за годы работы на сцене Самарской филармонии создал сотни ярких, неповторимых образов в литературных программах и спектаклях для детей и взрослых: "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Разноцветная семейка" по Э.Успенскому, "Метель" по А.Пушкину, "Али-баба и сорок разбойников", "Огниво", "Про Федота Стрельца — удалого молодца", "Сон с продолжением" по К. Булычеву, "Я, конечно, вернусь" о В.Высоцком, "Письма с фронта" и многих-многих других. Всего же за время работы в филармонии у Намакаренского набралось уже более 5 тыс. концертных выступлений, которые сам артист предпочитает называть именно спектаклями. На протяжении многих лет программы, подготовленные Виктором Намакаренским, входят в концерты абонементов филармонии: "Музыкальная гостиная", "Нет времени у вдохновенья…"

Программа

Сонеты В. Шекспира.

Сочинения английских композиторов Дж. Дауленда, Г. Персела, музыка композиторов шекспировской эпохи, созданная для постановок его пьес.

Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова