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Баскетбол Спорт

БК "Самара" завершил выездную серию победой над "Уфимцем"

УФА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 ноября, БК "Самара" одержал победу над "Уфимцем", сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд прошла в Уфе.

"Самара" потратила несколько минут, чтобы разогнаться: всего одно попадание с игры к середине первого периода. Зато потом Антон Глазунов и Владимир Пичкуров за полминуты отправили точно в цель две трехи. Хозяева еще какое-то время пытались удержать инициативу, но благодаря попаданиям Максима Дыбовского самарская команда завершила стартовый период в свою пользу — 19:15.

Во второй десятиминутке два подряд трехочковых в цель отправил Игорь Смыгин, затем из-за дуги отметились Артемс Бутянковс и Даниил Аксенов — к середине отрезка преимущество достигло 14 очков (33:19). Затем 7 очков в течение полутора минут набрал Виталий Лютыч, а снайперы и не собирались сбавлять оборотов — 49:32 к большому перерыву.

Отдохнув, самарцы продолжили бомбардировать кольцо "Уфимца" издали. Игорь Смыгин, Максим Дыбовский, Владимир Пичкуров и Артемс Бутянковс (два точных попадания) — своими бросками они не оставляли хозяевам шансов на погоню: "+23" в пользу "Самары" перед заключительным периодом.

Но и в концовке самарская команда продолжала удерживать инициативу. Затерроризировал защиту хозяев Данила Чикарев, набравший за десятиминутку 8 очков. И символично, что точку в матче, в котором самарцы показали 50-процентный процент реализации трехочковых, броском с восьми метров поставил Виктор Кашин.

98:71 — "Самара" остается единственной командой в Суперлиге-1, не знающей поражений.

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