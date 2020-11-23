"Роскосмос" уменьшил уставной капитал РКЦ "Прогресс" почти на 4 млрд рублей

"Роскосмос" уменьшил уставной капитал самарского РКЦ "Прогресс" на 3,712 млрд руб., пишет "Самарское обозрение". Такое решение было принято на общем собрании акционеров завода в конце августа 2020 года. "Прогрессу" предписали выкупить 3 712 500 своих акций у собственного учредителя и погасить их. За каждую акцию он должен был заплатить по 1 тыс. рублей.

Многомиллиардная утечка произошла на фоне потери заводом части своих заказов, производственных подразделений и на фоне волны массовых сокращений. С 44,7 млрд руб. выручки, полученных в 2016 г., обороты предприятия по итогам 2018 г. опустились до 28,5 млрд рублей. Параллельно "Прогресс" активно оптимизировал штат. Под нож попали и некоторые производственные подразделения предприятия.

По итогам 2019 г. завод, казалось бы, сумел переломить негативную тенденцию: предприятие стало лидером по приросту оборотов в аэрокосмической отрасли Самарской области, прибавив к предшествующему результату 41,5%, или 11,8 млрд рублей. В итоге выручка завода достигла отметки в 40,28 млрд рублей. Однако чистая прибыль "Прогресса" при этом опустилась более чем на 50% — с 1,6 млрд до 750,5 млн рублей. "Выпуск ракетно-космической техники относится к производству с длительным технологическим циклом изготовления. Формирование объемов реализации товаров и ценообразование напрямую зависит от выделения бюджетного и внебюджетного финансирования", — сообщал тогда генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов. В 2020 г., по словам Баранова, "Прогресс" должен сохранить прошлогодний объем выручки. За счет чего — он не пояснил.

Процесс уменьшения уставного капитала на "Прогрессе", по информации системы "СПАРК-Интерфакс", стартовал 7 сентября. А 6 ноября появилась информация о внесении органом госрегистрации неких изменений в учредительные документы ракетно-космического центра. О чем идет речь, не уточняется. Но, скорее всего, было просто официально зафиксировано уменьшение уставного капитала.

Как уточняет "СО", ссылаясь на информацию юридических порталов, закон предусматривает необходимость уменьшения уставного капитала, когда стоимость чистых активов общества в конце финансового года становится меньше самого уставного капитала. Однако у "Прогресса" такая проблема не возникала. По данным "СПАРК-Интерфакса", чистые активы предприятия в конце 2018 г. равнялись 29,536 млрд рублей. К концу 2019 г. они уменьшились незначительно — до 29,426 млрд рублей. Этот показатель по-прежнему превышает размер уставного капитала ракетно-космического центра.

Также у юридических лиц существует возможность уменьшить свой уставный капитал в добровольном порядке. Специалисты управленческого учета называют следующие причины подобных действий: намерение учредителей предотвратить будущее превышение уставного капитала над чистыми активами; смена направления бизнеса; выкуп собственных акций с рынка с целью поддержания их рыночной стоимости и выплата дохода акционерам, в том числе в отсутствие достаточного количества чистой прибыли. Эксперты "СО" отмечают, что в данной ситуации вполне возможен последний вариант: весьма вероятно, что владелец предприятия (то есть "Роскосмос") просто решил вывести часть денег из "Прогресса" через продажу акций обществу. Именно об этом говорит генеральный директор консалтинговой группы DSTS.biz Дмитрий Цибизов. По его мнению, существенных рисков для общества такое снижение уставного капитала не несет. "Но крупные кредиторы могут насторожиться и, если есть соответствующие пункты в договорах, потребовать досрочного возврата средств", — отмечает Цибизов. На что именно "Роскосмосу" могло потребоваться почти 4 млрд руб., эксперт предположить затрудняется.