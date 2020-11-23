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ПСБ выпустит зарплатные карты для работников РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") подписали соглашение о сотрудничестве по зарплатному проекту между ракетно-космическим центром и банком.

В рамках соглашения работники центра смогут по желанию оформить зарплатные карты банка.

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент — региональный директор Операционного офиса "Самарский" ПСБ Татьяна Перемышлина и генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

В цехе окончательной сборки ракет-носителей "Союз-2" Татьяна Перемышлина вручила первому участнику зарплатного проекта ПСБ с РКЦ "Прогресс" новую карту.

"Развитие сотрудничества с предприятиями Роскосмоса и всего сегмента оборонно-промышленного комплекса остается одной из ключевых задач ПСБ, как и банковское обслуживание сотрудников этих предприятий. Каждый работник "Прогресса" может получить зарплатную карту ПСБ с пакетом льгот и привилегий и индивидуальным отраслевым дизайном, который мы разработали совместно с госкорпорацией. Также в рамках заключенного соглашения мы предлагаем льготные условия на продукты банка, потребительские кредиты и ипотеку, современный дистанционные сервисы и услуги онлайн", — отметила Татьяна Перемышлина.

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