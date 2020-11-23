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Суды Происшествия

Бодибилдер из Самары получил посылку с анаболиками и попал под суд

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный бывшему военнослужащему Е. Кондрахину. Его признали виновным в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в суде.

Кондрахин заказал в интернете доставку анаболических стероидов из Республики Беларусь. Посылка с препаратами пересекла границу РФ 1 апреля 2020 года.

Мужчина оформил доставку прямо до КПП своей части. Препараты Кондрахину принес почтальон 8 апреля. Забрав их, подозреваемый направился к казарме и по пути услышал, как его окликнул человек в гражданской одежде. Военный спортсмен догадался, что это правоохранитель, побежал и выбросил посылку в ров у спортивной площадки. В тот же вечер Кондрахина задержали сотрудниками ФСБ.

Самарский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к штрафу 50 тыс. рублей. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал активную помощь в расследовании преступления, чистосердечное признание, а также награждение Кондрахина множеством дипломов и почетных грамот. Кроме того, суд изменил категорию преступления на менее тяжкую.

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