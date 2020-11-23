В самарской филармонии сыграют музыку Эннио Морриконе

В субботу, 28 ноября, в 18:30, в самарской филармонии пройдет концерт "Золотая коллекция Эннио Морриконе" (12+).

Эннио Морриконе — гений, доказавший, что музыка в кино — не вспомогательный инструмент, а полноправный герой. Легендарный композитор писал музыку к фильмам культовых режиссеров: Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Паоло Пазолини, Роман Полански, Оливер Стоун, Квентин Тарантино.

В программе музыка из кинофильмов: "Однажды на Диком Западе", "Спрут", "Профессионал", "Хороший, плохой, злой", "Легенда о пианисте", "Миссия", "Сакко и Ванцетти", "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений", "Свяжи меня" и других.

Дирижер и солист — народный артист РФ Михаил Щербаков (скрипка).