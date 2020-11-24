16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реестр кредиторов Владимира Чекмарева вырос более чем на 2 млрд рублей Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей Участники инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудят наиболее интересные инвестиционные стратегии на 2021 год Банк "Открытие": "Средний курс доллара за 2020 г. составит 72 руб., евро — 82 руб., стоимость барреля нефти — 40,7 доллара"

Банки Финансы

Банк "Открытие" стал победителем "ComNews Awards 2020"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект банка "Открытие" по внедрению новой системы обслуживания розничных клиентов — Единого фронтального решения (ЕФР), реализованный совместно с техническим партнером — компанией "Синимекс", получил премию в номинации "Лучшее внедрение цифровой платформы в розничном банке".

ЕФР — решение, объединяющее всё программное обеспечение банка и позволяющее работать сотрудникам фронт-офиса и контактного центра в едином интерфейсе, реализованном с использованием лучших UI/UX практик.

В основе проекта ЕФР — концепция омниканальной платформы, которая позволяет значительно повысить качество и скорость обслуживания, улучшает пользовательский опыт и повышает удовлетворенность клиентов от взаимодействия с банком.

Решение объединило более двух десятков систем банка, а его пользователями стали нескольких тысяч сотрудников. Внедрить проект в кратчайшие сроки помогла методология Agile, кроме того, в разработке применялись методология DevOps, технологии микросервисов, контейнеризация и Private Cloud.

На церемонии получения премии банк "Открытие" представляли начальник управления автоматизации розничных процессов Андрей Зорин и заместитель начальника управления развития омниканальных продаж Виктория Стертюкова, а компанию "Синимекс" — руководитель отдела маркетинга Юлия Полякова.

"Мы не ожидали, что о нашем внутреннем проекте узнают за пределами компании, — признался Андрей Зорин. — За полтора года работы над проектом кросс-функциональной команде, насчитывавшей на старте 35 человек, удалось не только сделать с нуля и запустить в эксплуатацию новую систему для клиентов розничного бизнеса, но и создать новую цифровую платформу (Digital Platform) для дальнейшей разработки".

В этом году церемония вручения премии ComNews Awards проводилась в девятый раз подряд. Номинации были сфокусированы на лучшие цифровые проекты и решения "против COVID-19".

Проекты на конкурс ComNews Awards-2020 в инициативном порядке могли подать компании, которые их реализовали, либо заказчики, путем заполнения формализованной формы на сайте конкурса. Выбирало лучшие проекты жюри, в которое входили редакторы и обозреватели порталов ComNews.ru, "Цифровая экономика", журнала "Стандарт" и аналитического агентства ComNews Research. Критерии выбора проектов-победителей — масштабируемость, инновационность, сложность, прозрачность, эффективность, значимость.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6