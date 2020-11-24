Банк "Открытие" стал победителем "ComNews Awards 2020"

Проект банка "Открытие" по внедрению новой системы обслуживания розничных клиентов — Единого фронтального решения (ЕФР), реализованный совместно с техническим партнером — компанией "Синимекс", получил премию в номинации "Лучшее внедрение цифровой платформы в розничном банке".

ЕФР — решение, объединяющее всё программное обеспечение банка и позволяющее работать сотрудникам фронт-офиса и контактного центра в едином интерфейсе, реализованном с использованием лучших UI/UX практик.

В основе проекта ЕФР — концепция омниканальной платформы, которая позволяет значительно повысить качество и скорость обслуживания, улучшает пользовательский опыт и повышает удовлетворенность клиентов от взаимодействия с банком.

Решение объединило более двух десятков систем банка, а его пользователями стали нескольких тысяч сотрудников. Внедрить проект в кратчайшие сроки помогла методология Agile, кроме того, в разработке применялись методология DevOps, технологии микросервисов, контейнеризация и Private Cloud.

На церемонии получения премии банк "Открытие" представляли начальник управления автоматизации розничных процессов Андрей Зорин и заместитель начальника управления развития омниканальных продаж Виктория Стертюкова, а компанию "Синимекс" — руководитель отдела маркетинга Юлия Полякова.

"Мы не ожидали, что о нашем внутреннем проекте узнают за пределами компании, — признался Андрей Зорин. — За полтора года работы над проектом кросс-функциональной команде, насчитывавшей на старте 35 человек, удалось не только сделать с нуля и запустить в эксплуатацию новую систему для клиентов розничного бизнеса, но и создать новую цифровую платформу (Digital Platform) для дальнейшей разработки".

В этом году церемония вручения премии ComNews Awards проводилась в девятый раз подряд. Номинации были сфокусированы на лучшие цифровые проекты и решения "против COVID-19".

Проекты на конкурс ComNews Awards-2020 в инициативном порядке могли подать компании, которые их реализовали, либо заказчики, путем заполнения формализованной формы на сайте конкурса. Выбирало лучшие проекты жюри, в которое входили редакторы и обозреватели порталов ComNews.ru, "Цифровая экономика", журнала "Стандарт" и аналитического агентства ComNews Research. Критерии выбора проектов-победителей — масштабируемость, инновационность, сложность, прозрачность, эффективность, значимость.