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Растениеводство АПК и пищепром

К 2024 году применение удобрений в Самарской области вырастет втрое

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об этом руководитель управления растениеводства и земледелия регионального минсельхоза Сергей Кирсанов заявил в ходе онлайн-дискуссии "Сельскохозяйственный бизнес-2020: особенности новой реальности", которая состоялась 24 ноября 2020 г. при поддержке крупнейшей российской сети дистрибуции "ФосАгро-Регион".

Фото: pixabay.com

Открывая дискуссию, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев отметил, что местные компании агропрома не подпали под ограничение деятельности в связи с распространением коронавируса и не были остановлены: будучи непрерывно действующими предприятиями, они обеспечивают самарцев продуктами питания и товарами первой необходимости.

Замминистра также сообщил о весьма достойных урожаях зерна и подсолнечника, о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции ($282 млн вместо $252 млн) и о лидирующих позициях региона в Приволжском федеральном округе (ПФО) по растениеводству и обустройству села.

По мнению участников дискуссии, для развития отрасли (и, в частности, ее базы - земледелия) важно повышать урожайность за счет разумной, экологически безопасной интенсификации использования сельскохозяйственных земель.

В качестве одного из средств реализации такого подхода называлось расширенное применение минеральных удобрений.

По состоянию на начало ноября сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро") увеличила поставки современных минеральных удобрений аграриям ПФО почти на 15%, причем в Самарской области эта динамика еще выше: если в 2019 г. местные сельхозпроизводители приобрели 22 тыс. т удобрений, то за 10 месяцев года нынешнего - уже 34,5 тыс. т, а к началу 2021 г. намечен выход на рубеж в 40 т. Здесь работает региональная компания сети - "ФосАгро-СевероЗапад".

По словам директора по региону "ФосАгро-СевероЗапад" Александра Смирнова, удобрения "ФосАгро" занимают значимую долю регионального рынка удобрений, а в дальнейшем компания планирует стать "ключевым поставщиком" этой продукции, чему должно способствовать недавнее открытие в Самаре регионального офиса. Его ключевая задача - обеспечение аграриев Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей современными минеральными удобрениями "ФосАгро".

В качестве одного из наиболее перспективных направлений ее деятельности в "ФосАгро-Регион" называют применение жидких комплексных удобрений для повышения рентабельности сельхозпроизводства. "Этот подход уже оправдал себя и в Черноземье, и на Юге России. Мы планируем транслировать этот успешный опыт в регионы Поволжья", - подчеркнул генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

Еще одним конкурентным преимуществом ФосАгро является клиентоориентированность: в каждом региональном офисе компании есть штатный агроном, который обучает и консультирует потребителей, анализирует условия, в которых они работают, и с помощью системы онлайн-агросопровождения помогает им составить оптимальную линейку минеральных удобрений.

Напомним, за девять месяцев 2020 г. "ФосАгро-Регион" увеличил общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 9,7% - до 2,93 млн тонн. Осенью 2020 г. начал работу региональный офис "ФосАгро-Регион" в Рязани. Ведется работа над созданием пятого по счету центра дистрибуции в Ростовской области, запуск которого планируется накануне весенних полевых работ на Юге России. В завершающей стадии находятся работы по запуску очередного центра дистрибуции "ФосАгро-Регион" в одном из регионов Черноземья.

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