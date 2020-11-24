Студенты региона познакомились с организацией бизнеса в медиасфере

В Самарской области продолжается реализация экскурсионного проекта "Профессия "Предприниматель". Очередным туром стало посещение студии LOVE Radio Самара. В экскурсии приняли участие студенты филиала ФБОУ СамГТУ в Новокуйбышевске.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Мы провели уже более 40 экскурсий, в которых приняли участие более 1500 человек. Программа пользуется популярностью, это интересный формат взаимодействия будущих и действующих предпринимателей, позволяющий нам активно популяризировать бизнес-деятельность среди жителей региона, в том числе студентов и учеников старших классов. В следующем году мы планируем продолжить эту работу. В Самарской области создано более 123 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которым есть чем поделиться с потенциальными коллегами", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Коммерческий директор радиостанции Людмила Шувалова рассказала об организации бизнеса в сфере радиовещания, поделилась историей появления радиостанции в Самаре.

Участники узнали о нюансах работы студии, о необходимом количестве сотрудников, их функционале, о том, как определяется целевая аудитория радиостанции и выстраивается маркетинговая стратегия. Руководитель организации ответила на главный вопрос студентов - на чем зарабатывают в этой сфере бизнеса.

Помимо теоретической части, ребята побывали в радиорубке, попробовали себя в роли ведущих и смогли на собственном опыте ощутить, как строится работы радиостанции.

LOVE Radio функционирует в Самаре с 14 февраля 2004 года. Это развлекательная радиостанция с охватом более 1 млн человек, целевая аудитория станции - молодые люди от 16 до 35 лет.

"Наша команда считает, что радио - это один из наиболее эффективных каналов рекламы и информирования. Несмотря на то что радиовещание - это достаточно специфическая и непростая сфера для организации бизнеса, мы готовы делиться своим опытом с молодыми предпринимателями, чтобы продвигать радиокультуру на современном рынке", - рассказал ведущий, программный директор "Регион Медиа" Святослав Кузнецов.

"Когда слушаешь радио, даже не представляешь, как сложно организован эфирный процесс! Было очень интересно посмотреть на него "с другой стороны". Если раньше бизнес в сфере радио казался невозможным для реализации, то сейчас отношение к этой сфере сильно изменилось", - поделилась впечатлениями участница экскурсии Наталья Худякова.