Минтруд РФ проведет семинары для журналистов по охране труда

26 и 27 ноября Минтруд РФ в рамках реализации общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд" проведет онлайн-семинары для журналистов, в ходе которых планируется рассмотреть роль СМИ в отражении событий в сфере охраны и безопасности труда.

26 ноября будут рассмотрены современные концепции и подходы в области охраны труда, а также роль органов исполнительной власти, работодателей и работников в формировании безопасной рабочей среды и сохранения трудового благополучия граждан.

27 ноября будут обсуждаться международные инициативы в области охраны труда, практика реализации в России и отражение в СМИ (на примере концепции Vision Zero, отчетов крупных промышленных компаний по устойчивому развитию, благополучию работников).

Спикерами выступят ведущие специалисты по охране труда и журналисты федеральных СМИ.

Семинары состоятся в онлайн-режиме. Начало семинаров в - 9:00 по московскому времени. Запросить доступ к зум-конференции и задать вопросы можно по телефону 8 910 429 60 30 или по электронной почте ohranatruda@prnet.ru.

Представительства общественно-просветительской кампании "Здоровье Ответственность Труд" в социальных сетях:

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