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ДТП Происшествия

В Самаре КамАЗ с поднятым кузовом зацепил арку и встал на дыбы

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 ноября, на Волжском шоссе в Самаре КамАЗ с поднятым кузовом зацепился металлическую арку над дорогой и практически повис в воздухе, сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Судя по фото с места ДТП, к ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП подтвердили, сообщив, что причиной его стал поднявшийся на ходу кузов грузовика. По данным полицейских, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они ждут приезда крана, чтобы убрать грузовик с дороги.

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