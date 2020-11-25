В Самаре водитель такси сбила на пешеходном переходе женщину и подростка

Во вторник, 24 ноября, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием 39-летней женщины — водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 7:30 она ехала Renault Logan со стороны ул. Черемшанской в направлении ул. Стара-Загора и в районе дома № 452 по пр. Карла Маркса сбила на пешеходном переходе 40-летнюю женщину и ее 17-летнюю дочь.

В результате аварии несовершеннолетнюю госпитализировали. Ее матери назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.