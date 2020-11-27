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Строительство планетария в Самаре включили в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 год

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госдума РФ предложила включить строительство планетария в Самаре в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 г., сообщает депутат Александр Хинштейн. На эти цели планируется направить 250 млн рублей.

Фото: http://hinshtein.ru

"Госдума РФ в 3-м чтении приняла проект федерального бюджета, предложив правительству РФ в 2021 изыскать дополнительные средства на ряд важных направлений и объектов. По моему настоянию в число приоритетов включено и строительство нового корпуса МВЦ "Самара космическая" с планетарием", — написал пардаментарий на своей странице в Twitter.

Интересно, что самарский планетарий стал единственным конкретизированным объектом в постановлении Госдумы РФ. С учетом сложностей, связанных с эпидемической ситуацией в 2020 г. Госдума РФ не вносила поправки в бюджет, связанные с дополнительным финансированием. Средства на эти цели изыскивались из резервного фонда.

Проект будущего самарского планетария уже готов и прошел экспертизу. После принятия правительством страны принципиального решения о финансировании строительства объекта, его включат в федеральную адресную инвестиционную программу. Также предусмотрено софинансирование из нижестоящих бюджетов.

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