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ДТП Происшествия

Полицейские ищут водителя, сбившего пешехода в Тольятти и скрывшегося

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители ищут автомобилиста, скрывшегося с места ДТП.

26 ноября, в 15:00, водитель сбил 65-летнего мужчину на пешеходном переходе в районе дома № 85 по ул. Юбилейной.

Пострадавшего госпитализировали травмой ноги. Автомобилист скрылся, не оказав ему помощь.

Всех, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 22-80-05, 93-60-61 (ОГИБДД У МВД России по Тольятти) или по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.

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