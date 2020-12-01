"Тольяттиазот" прокомментировал решение суда о введении наблюдения на "Томете"

"Тольяттиазот" намерен добиваться отмены судебного акта Арбитражного суда Самарской области от 25 ноября, согласно которому инстанция удовлетворила заявление АО "ОХК "Уралхим" о признании ООО "Томет" банкротом и введении наблюдения. Такое сообщение размещено на сайте ТОАЗа.

Суд также включил требование "Уралхима" в 87,6 млрд руб. в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО "Томет". При этом, как отмечают в "Тольяттиазот", суд отказался удовлетворять заявление ПАО "ТОАЗ" о банкротстве ООО, поданное на неделю раньше "Уралхима".

"ПАО "ТОАЗ" считает вышеуказанный судебный акт незаконным и необоснованным и будет добиваться его отмены в установленном законом порядке, — прокомментировали в пресс-службе предприятия. — Арбитражный суд Самарской области фактически принял решение о лишении ПАО "ТОАЗ" правоспособности, санкционировал злоупотребление правом со стороны АО "ОХК "Уралхим", допустил контролируемое банкротство ООО "ТОМЕТ" конкурирующим кредитором — АО "ОХК "Уралхим".

В "Тольяттиазоте" считают, что "Уралхим" осуществляет рейдерский захват предприятия, поскольку действия компании "направлены на воспрепятствование ПАО "ТОАЗ" в реализации своих законных прав, причинение вреда как ПАО "ТОАЗ", так и иным кредиторам ООО "ТОМЕТ".

Напомним, ранее на имущество "Томета" по иску "Уралхима" был наложен арест. Завод выпускает выпускает 950 тыс. т метилового спирта в год, который используется ТОАЗом при производстве карбамидоформальдегидного концентрата.