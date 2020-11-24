Банкротство "Томета": кому это выгодно

На днях состоится заседание самарского арбитража по банкротству тольяттинского ООО "Томет". Компания оказалась в тяжелой ситуации после того, как на ее имущество по заявлению "Уралхима" был наложен арест.

В начале октября сотрудники компании, обеспокоенные ее будущим, обратились с открытым письмом в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Под заявлением с просьбой не допустить разорения "Томета" стояло 162 подписи. Однако ни поручение Мишустина Минпромторгу Дениса Мантурова разобраться в ситуации, ни усилия областного правительства не привели к заметным результатам.

Напомним, "Томет" является одной из 15 компаний, с которых Уралхим пытается взыскать якобы причиненный ущерб по скандальному делу Тольяттиазота. В отношении "Томета" возбуждено исполнительное производство на сумму более 87 млрд рублей (77 млрд из них - в пользу Тольяттиазота, 10 - в пользу Уралхима).

На официальном сайте Уралхима еще 2 ноября было опубликовано официальное заявление, в котором компания выразила "серьезную обеспокоенность в связи с остановкой производственной деятельности ООО "Томет" и возможным банкротством этого предприятия".

"21 сентября 2020 года ПАО "Тольяттиазот" инициировало процедуру банкротства ООО "Томет", направив соответствующий иск в Арбитражный суд Самарской области. Позже Уралхим был вынужден присоединиться к судебному процессу по банкротству "Томета" в качестве взыскателя ущерба", - утверждается в заявлении.

Однако "вынужденность" такого обращения вызывает вопросы. Дело в том, что, по закону, до подачи заявления о банкротстве в обязательном порядке должно быть опубликовано сообщение о таком намерении в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурсе).

3 сентября в 00:02 Уралхим опубликовал на Федресурсе сообщение о своем намерении подать заявление о банкротстве "Томета". Тольяттиазот публикует аналогичное сообщение спустя шесть часов.

При этом Уралхим сообщает в своем заявлении: "…3 сентября 2020 года в Федеральную службу судебных приставов были заявлены исполнительные листы о взыскании задолженности ООО "Томет". При этом взыскание денежных средств производится как в пользу Уралхима, так и в пользу Тольяттиазота, также пострадавшего от мошеннических действий… В рамках исполнительного производства по взысканию ущерба ФССП арестовала счета ООО "Томет" в качестве обеспечительной меры".

На фоне фактов того, что Уралхим одним днем подал исполнительные листы к "Томету" судебным приставам и первым заявил публично о своем намерении его банкротить, неубедительно звучит его утверждение о заинтересованности в стабильной работе предприятия и своей вынужденности участвовать в его банкротстве.

По данным источника, Уралхим направил в Минпроторг уже два письма, в которых рассказывает о своем желании помочь "Томету" посредством реализации "конструктивного" предложения. "Конструктивное" предложение заключается в том, что Уралхим согласится забрать у приставов исполнительные листы в обмен на то, что "Томет" должен будет передать компании в залог все свое имущество, а Тольяттиазот заберет из суда заявление о банкротстве.

На возражения "Томета", что передача в залог всех активов не отвечает интересам других кредиторов и может быть оспорена при банкротстве, Уралхим якобы отвечает, что все активы "Томета" и так арестованы судом для исполнения приговора, а значит Уралхим все равно является их залогодержателем, следовательно, может заключить дополнительно и соглашение о залоге.

Желание "Уралхима" при аресте активов "Томета" судом для исполнения приговора оформить еще и залог может объясняться тем, что статус залогового кредитора в деле о банкротстве предоставляет ему дополнительные преимущества в виде возможности получить до 80% от стоимости реализации всех заложенных активов или заключить мировое соглашение на нужных себе условиях.

Также залог активов вполне может являться и способом поглощения предприятия. Оставшись один в процедуре банкротства, Уралхим сможет в любой момент его прекратить и обратить взыскание на заложенное имущество, а если имущество не будет реализовано на торгах, оставить его себе.