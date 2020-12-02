Мораторий на плановые проверки бизнеса продлен до конца 2021 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса. Срок запрета продлен до конца 2021 года.

Решение принято по поручению Президента России Владимира Путина. Это поможет снизить административную нагрузку на бизнес, ускорить восстановление пострадавших малых и средних предприятий, а также снизить количество личных контактов между контролерами и предпринимателями в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Мораторий не распространяется на проверки компаний, чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей.

Документ содержит еще несколько положений, связанных со снижением давления на предпринимателей. Например, теперь контролирующий орган может заменить многодневную выездную проверку коротким инспекционным визитом. Постановлением закрепляется возможность вести надзор в дистанционном формате — с помощью аудио- и видеосвязи. Эти послабления коснутся как небольших, так и более крупных компаний.

В дополнение к федеральным антикризисным мерам, активная поддержка предпринимательства в разгар пандемии была организована и на региональном уровне. По поручению губернатора Дмитрия Азарова Самарская область одной из первых приступила к этой работе.

В регионе были утверждены отсрочки по налогам и арендным платежам, фактическое обнуление налоговой ставки и другие льготы. Предпринимателям оказали и финансовую помощь — на 640 млн рублей был докапитализирован Гарантийный фонд Самарской области, где в рамках пяти антикризисных программ любой представитель МСП может получить льготный микрозайм по ставке от 2,125% до 5 млн рублей. Полученные средства предприниматель может направить на любые цели и нужды бизнеса.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе также предоставлялись отраслевые меры по поддержке предприятий пассажирского транспорта, физкультуры и спорта, туристско-рекреационного кластера, комбинатов школьного питания и др.

"В целом наши предприниматели получили поддержку федерального бюджета на общую сумму 33 млрд рублей. Благодаря ей и слаженной работе команды региона мы смогли наладить продуктивный диалог с бизнес-сообществом, не допустить разрастания кризиса во все сферы экономики. И сегодня, когда бизнес понемногу восстанавливается, мы отмечаем рост занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — за 9 месяцев текущего года этот показатель увеличился на 5% и сегодня составляет 471,8 тысячи человек", — подчеркнул Дмитрий Богданов.