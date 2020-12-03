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Экономика и бизнес

В Чапаевске планируют создать производство пластиковой тары для химпрома

ЧАПАЕВСК. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом территории опережающего развития "Чапаевск" и городской администрацией. Инвестор планирует создать в моногороде производство пластиковой тары (канистр), предназначенных для упаковки, хранения и транспортировки пищевых жидкостей и средств химической промышленности.

Как заявили представители компании, для создания производства ему потребуется 32,7 млн рублей. На будущем предприятии планируется трудоустроить 15 человек. С учётом нового соглашения количество резидентов ТОСЭР "Чапаевск" увеличивается до 9. В целом инвесторы планируют вложить около 1,6 млрд рублей инвестиций и создать более 500 рабочих мест. Здесь планируется создать производства по выпуску полиграфической, парафармацевтической продукции, железобетонных изделий и др.

"Режим ТОСЭР пользуется большой популярностью у наших инвесторов. Сегодня на двух площадках запущено более 40 производств резидентов, где создано свыше 5 тыс. рабочих мест. В бюджет региона выплачено уже почти 600 млн рублей налогов, — отметил Дмитрий Богданов. — У нас действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. Для работы с инвесторами в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инициаторов сопровождают на всех этапах реализации проекта, в режиме "единого окна".

Режим ТОСЭР действует в двух городах региона: Чапаевске и Тольятти. Здесь для инвесторов предоставляются широкие возможности: резиденты получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в диверсификацию экономики моногородов. Например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. В тольяттинской ТОСЭР зарегистрировано 73 компании: они уже вложили в реализацию своих проектов более 12,5 млрд рублей, создали 4,9 тысячи рабочих мест.

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