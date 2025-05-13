Всем известная доставка букетов в Самаре задает недосягаемый уровень!

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Доставка цветов ORANGE,

ул. Гагарина, 98;

б-р Засамарская Слобода, 7;

сайт: orangesmr.ru;

тел.: +7 (846) 205-35-00.