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Финансы Экономика и бизнес

Всем известная доставка букетов в Самаре задает недосягаемый уровень!

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бренд смело отказался от пафосных комплектов с элитными цветами — нынче фишка в простых и бюджетных букетах.

Фото: предоставлено ORANGE

Хочешь порадовать свою девчонку, мамочку, училку или даже незнакомца? Тогда лови доставку цветов ORANGE! доставка цветов ORANGE.

Ребята реально заморочились: теперь свежие цветы завозятся каждый день! Качество их букетов стало на другом уровне. Цветочный рынок может стать монопозированным одной компанией.

Инструкция по заказу цветов:

  1. Зайти на сайт, вот ссылка — orangesmr.ru
  2. Выбрать букет
    Ребята из ORANGE позаботились о простой навигации. На выбор подарка теперь затрачивается не более пяти минут
  3. Оформить доставку. Бесплатная доставка доступна с 8 утра до часа ночи, но если захотелось устроить ночной сюрприз, готовься раскошелиться на дополнительные 490 рублей.
  4. Одобрить собранный букет. Флорист присылает фото букета, чтоб убедится: всё крутое, свежее и аккуратное.

И вот она, твоя любимая, уже новая звезда города с фанатской очередью под окном! Кстати, уже начался сезон пышных пионов.
Попробуйте забронировать букет на сайте ORANGE. Получается не у всех. Доступно для избранных.

ORANGE вместе с клиентами сделает каждую девушку Самары счастливой.
Используй код "Волга" и получи скидку 11%! Но промокодов всего 12 шт! Успей стать счастливчиком.

Доставка цветов ORANGE,

ул. Гагарина, 98;

б-р Засамарская Слобода, 7;

сайт: orangesmr.ru;

тел.: +7 (846) 205-35-00.

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