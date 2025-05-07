Жители ПФО готовы потратить почти 11 тыс. рублей на покупки к летнему сезону

В среднем жители ПФО планируют потратить на товары для летнего досуга 10 534 рубля. Такие результаты получили эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, которые провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет. Аналитики выяснили, как респонденты в ПФО проводят время летом, какие товары пользуются наибольшим спросом в теплый сезон и какой бюджет опрошенные готовы потратить на такие покупки.
Более половины участников опроса в ПФО предпочитают проводить досуг летом на природе: о времяпрепровождении на пикниках и дачах рассказали 51% респондентов из ПФО. Интересно, что доля женщин, которым нравится такой вид отдыха, оказалась выше, чем мужчин: 56% против 51% соответственно.
42% опрошенных проводят время с пользой: они делают ремонт, занимаются дачными делами или другими бытовыми задачами. Домашнему отдыху отдают предпочтение 35% респондентов: теплое время года мотивирует респондентов на чтение книг, просмотры фильмов и поиск хобби. Летним путешествиям уделяют внимание 32% опрошенных жителей ПФО, спортивному отдыху — 29%. На саморазвитии — обучающих курсах, дополнительном образовании — летом фокусируются 11% участников опроса.
Как вы проводите отпуск и выходные летом?
|
Вид досуга
|
Доля респондентов, %
|
На природе — пикники, шашлыки, выезды на дачу
|
51%
|
Ремонт, уборка, дачные дела — наведение порядка, обновление дома
|
42%
|
Дома — отдых с книгами, фильмами или хобби
|
35%
|
Путешествия — поездки по России или за границу
|
32%
|
Активный отдых — спорт, прогулки, походы, вело
|
29%
|
Саморазвитие или учёба
|
11%
|
Никак не отдыхаю летом
|
8%
Самыми популярными товарами для летнего досуга стали одежда и обувь — покупки из этой категории планирует 46% респондентов в ПФО. Следом по популярности идут товары для пляжа (42%), аптечка и товары первой необходимости (35%), а также чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки (21%).
Для покупок к летнему сезону абсолютное большинство (66%) респондентов использует площадки электронной коммерции. 35% опрошенных продолжают заниматься шопингом в офлайне: в торговых центрах, сетевых магазинах и в других местах розничной торговли. Специализированным магазинам для туристов отдают предпочтение 15% респондентов. Четверть участников опроса (25%) выбирают места для покупок спонтанно — в зависимости от удобства на данный момент.
При выборе товаров особое внимание уделяется их стоимости — так ответили 60% респондентов. Столько же опрошенных (60%) назвали качество продукции определяющим фактором при принятии решении о покупке. 38% участников опроса оценивают удобство и компактность, 25% — внешний вид и дизайн, а также отзывы других покупателей. На сроки доставки обращают внимание 22% респондентов, доверие к бренду учитывают 11% покупателей.
Какие критерии для вас наиболее важны при выборе товаров для отдыха летом?
|
Параметр
|
Доля респондентов, %
|
Цена
|
60%
|
Качество и надёжность
|
60%
|
Удобство и компактность
|
38%
|
Внешний вид и дизайн
|
25%
|
Отзывы других покупателей
|
25%
|
Возможность быстро получить товар (доставка, наличие в магазине)
|
22%
|
Бренд и доверие к производителю
|
11%
40% опрошенных жителей ПФО время от времени просматривает подборки с сезонными скидками. Акционные предложения влияют на решение о покупке 19% респондентов.
48% жителей ПФО узнают о новинках из рекомендаций близких. При этом реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является источником информации о новинках для 43% опрошенных жителей ПФО. На рекламу новых летних товаров в поисковиках обращают внимание 25% респондентов, в соцсетях — 24%, а на ТВ — 20%.
Откуда вы обычно узнаете о новых товарах для отдыха летом?
|
Источник
|
Доля респондентов, %
|
Рекомендации друзей, коллег, родственников
|
48%
|
Реклама на сайтах с объявлениями
|
43%
|
Реклама в поисковых системах
|
25%
|
Реклама в соцсетях
|
24%
|
Реклама на ТВ
|
20%
|
Наружная реклама
|
8%
Что касается расходов, большинство жителей ПФО (30%) планируют потратить на подготовку к летнему сезону до 10 тыс. рублей. Чуть меньше (27%) опрошенных закладывают на такие покупки до 5 тыс. рублей. Только 8% жителей округа готовы выделить на летний отдых более 25 тыс. рублей.
Сколько вы обычно тратите на подготовку к отдыху летом (одежда, техника, снаряжение, аксессуары)?
|
Сумма
|
Доля респондентов, %
|
До 2 000 рублей
|
14%
|
От 2 001 до 5 000 рублей
|
27%
|
От 5 001 до 10 000 рублей
|
30%
|
От 10 001 до 25 000 рублей
|
20%
|
От 25 001 до 50 000 рублей
|
6%
|
Свыше 50 000 рублей
|
2%
Последние комментарии
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Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.