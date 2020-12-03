В Общественной палате РФ обсудили тринадцатый нацпроект "Туризм"

В среду, 2 декабря 2020 г. в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему "Вопросы и перспективы межнационального духовного наследия. Синергия проектов".

Его модератором выступил зампредседателя Общественной палаты Самарской области, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

По мнению Павла Покровского, несмотря на то, что объявленная ВОЗ пандемия новой коронавирусной инфекции и усложнившаяся экономическая ситуация вносят свои коррективы, 12 национальных проектов, которые в настоящий момент реализуются на территории России, все же находятся в состоянии активного развития.

"Проекты продолжают реализовываться. По итогам обсуждения с представителями гражданского общества была достигнута документально закрепленная договоренность о переносе сроков окончательного достижения целевых показателей с 2024 на 2030 год. При этом ожидается, что финансирование нацпроектов будет реализовано с нарастающим темпом. Сегодня хотелось бы поговорить о национальном проекте "Культура" и о возникающем на данный момент запросе от граждан, который, очевидно, будет реализован в качестве тринадцатого национального проекта "Туризм", — отметил Павел Покровский, открывая дискуссию.

"Для каждого многонационального, многоконфессионального, многосоставного государства вопрос его единства при существующем в нем многообразии является главнейшим вопросом его будущего, его места в мире и привлекательности для окружающих", — подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Он обратив внимание на то, что, помимо мультикультурализма, подразумевающего некую фрагментарность, необходима выработка общих ценностей и общих целей, и реализация национальных проектов, в частности, нацпроекта "Культура" и зарождающегося нацпроекта "Туризм", должна активно этому способствовать.

Этнический туризм в России имеет особое значение и особую важность. "Мы все давно освоили проектную форму работы как на государственном уровне, так и на уровне гражданского общества, поэтому именно через проекты мы сможем реализовать все задуманное, в частности в рамках работы Общественной палаты", — считает Владимир Зорин.

Стоит отметить, что в Самарской области при поддержке руководства региона и областной Общественной палаты последовательно реализуется масштабный проект по созданию этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов". Идейные вдохновители проекта, члены Общественной палаты Самарской области Любовь Колесникова и Ростислав Хугаев приняли участие в состоявшемся на площадке ОП РФ заседании круглого стола, и представили проект Союза народов Самарской области федеральным коллегам.

Участники круглого стола обсудили вопросы поддержки различных региональных проектов, направленных на развитие внутреннего туризма, проблемные вопросы развития национальных СМИ и межэтнической журналистики, поставили вопрос о возможности создания доступного банка информационных материалов в сегменте государственной национальной политики РФ и о разработке методических материалов для представителей органов власти и местного самоуправления по укреплению общероссийской гражданской идентичности и др.