В среду, 2 декабря, в Самаре прошел Международный экспертный форум "Университет — драйвер социально-экономического развития региона". Он представляет собой коммуникационную площадку с международной экспертизой, в рамках которой инициируются прорывные идеи социально-экономического развития региона. Ключевая тема форума — инвестиционная активность промышленных предприятий Самарской области и разработка комплекса мер по ускорению роста и повышению эффективности инвестиций в основной капитал в условиях пандемии.

Форум организован Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева при поддержке правительства Самарской области, Совета ректоров вузов Самарской области, Союза работодателей Самарской области.

Приветствие участникам экспертной площадки направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "В этом году весь мир столкнулся с серьезным вызовом — пандемией новой коронавирусной инфекции, — отметил глава региона. — Эта угроза осложнила нашу повседневную жизнь, но при этом послужила импульсом к развитию многих отраслей". Дмитрий Азаров подчеркнул: на глазах происходят колоссальные изменения в технологиях, в общественной жизни, в принципах ведения бизнеса. И в этой связи большую ценность сейчас представляет каждая идея, решение, каждый проект, направленный на социально-экономическое развитие региона, повышение его конкурентоспособности в новых условиях. При этом важную роль в этом процессе, по мнению главы региона, играют университеты: "Искренне признателен Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева за организацию эффективного "пространства" для интеграции бизнеса, науки и власти в выработке действенных механизмов и инструментов повышения инвестиционной привлекательности области".

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов отметил: "В рамках системной работы правительства Самарской области и нашего министерства мы стараемся многое делать, чтобы инвестиционный цикл для предприятий стал проще и понятнее. Мы совершенствовали вместе с депутатским корпусом инвестиционное законодательство. Приняли несколько законов, в том числе закон "Об инвестиционном налоговом вычете", закон о региональных инвестиционных проектах, что позволило инвесторам получать дополнительные льготы. Достаточно существенные, ставка налога на прибыль опускается до 10% в год".

Одним из ключевых спикеров форума выступил исполнительный директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин. Его доклад о факторах инвестиционной активности в регионах в современных условиях прозвучал в рамках организованной на форуме международной научно-практической конференции "Самарская инициатива: инвестиционно-инновационная активность — ключевой фактор постпандемического развития регионов России". С экспертными докладами на конференции также выступили руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети, вице-президент Регионального объединения работодателей "Союз работодателей Самарской области".

Директор научно-исследовательского института стратегий и региональной конкурентоспособности университета Дмитрий Иванов представил результаты масштабного исследования — комплексного мониторинга инвестиционной активности средних и крупных промышленных предприятий региона в тяжелых условиях пандемии. В рамках исследования были выявлены лидеры и аутсайдеры среди традиционных кластеров, сформированных в Самарской области.

В ходе форума были также представлены основные мировые тренды в данной области, состоялся обмен лучшими практиками инновационно-инвестиционной деятельности и результатами научных исследований и разработок. Также участники форума предложили свои варианты решений для бизнеса и власти, которые помогут им выйти из пандемии с наименьшими потерями и возможностями для развития. Как подчеркнули организаторы форума, данная дискуссия не ставит точку в представленных исследованиях, а является промежуточным звеном, которое поможет сформулировать всем ее участникам более конкретные и эффективные предложения для правительства региона по развитию экономики региона и по интенсификации инвестиционной активности.