16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Богданов: "Мы рассчитываем на комплексную работу с ВЭБ.РФ" ОЭЗ "Тольятти" в тройке лучших особых экономических зон страны Гарантийный фонд Самарской области оказал поддержку предпринимателям почти на 300 млн рублей Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей Прогноз: доходы жителей Самарской области к 2023 г. вырастут на 21%

Экономическая политика Экономика и бизнес

Сергей Никитин: "В Самарской области стало удобно работать, это подтверждают инвесторы"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Директор АПИ Сергей Никитин выступил на Международном экспертном форуме "Университет — драйвер социально-экономического развития региона".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В среду, 2 декабря, свою работу открыл Международный экспертный форум "Университет — драйвер социально-экономического развития региона". Это коммуникационная площадка с международной экспертизой, организованная Самарским университетом им. Королева, инициирующая прорывные идеи социально-экономического развития региона.

В рамках форума университет организовал Международную научно-практическую конференцию "Самарская инициатива: инвестиционно-инновационная активность — ключевой фактор постпандемического развития регионов России". Участники дискуссии — представители бизнеса, науки, власти, а также эксперты ведущих российских и зарубежных университетов, информационно-аналитических агентств проанализировали инвестиционное самочувствие промышленных предприятий региона во время пандемии.

Директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин в своем выступлении рассказал о новых инвестиционных возможностях, которые появились сегодня, несмотря на кризис:

"Участники экономической деятельности оказались в новых условиях, которые были обусловлены как непосредственными ограничениями этой деятельности и сужением рынка, так и глобальным изменением логистических и производственных цепочек в мире. Все крупные компании неожиданно поняли, что "мир VUCA" — это не просто модные слова, и "черный лебедь" — это не просто маленькая птичка, она бывает большой. То, что сейчас происходит — это действительно новая реальность, в ней нет места простым решениям, архитектура бизнеса должна быть выстроена очень гибко и максимально сбалансировано…

Это дает серьезный импульс к переосмыслению стратегии крупных компаний, в первую очередь в сторону снижения трансграничных рисков. Россия — огромная страна, и для нас актуально еще снижение высокой центричности производственных мощностей, в частности вокруг Москвы. Поэтому у инвесторов в России пристальное внимание вызывают регионы. И как иллюстрация этого, несмотря на ограничения этого года, мы как "Агентство привлечения инвестиций" видим высокий спрос в заявках на площадки. И от коллег, специалистов "Ассоциации индустриальных парков" мы слышим, что в целом по России активность тоже высокая. Это, действительно, "окно возможностей" для нас и наша задача — максимально воспользоваться открывшимися перспективами… Здесь важно как отстраиваться от существующих уникальных преимуществ региональной экономики, так и находить синергию с соседями… Для этого нужно предметно знать экономику региона, ее точки роста.

Мы в Агентстве подходим к этому комплексно, в начале этого года мы закончили большое исследование с привлечением международных экспертов, в ходе которого выявили 11 инвестиционных ниш, и в рамках этой работы уже привлекли крупного инвестора. И сейчас с коллегами из университета мы заканчиваем еще одну работу по исследованию внутренних региональных точек роста. Надеемся, что это будет практический инструмент по увеличению инвестиций на территории области…

В рамках конкуренции между регионами важно быть удобным для инвестора. Хочу подчеркнуть, что в Самарской области создана одна из лучших инвестиционных экосистем. Это подтверждают и международные эксперты. И мы, как "Агентство привлечения инвестиций" в этой системе выполняем функцию "одного окна". Мы на практике помогаем инвесторам быстро реализовывать проекты.

Один пример: с момента обращения инвестора к нам до начала инвестиционной стадии прошло три месяца и уже менее чем через год у нас открывается огромный завод (2000 рабочих мест). За это время мы структурировали проект, решили все административные и инфраструктурные, кадровые вопросы, подобрали площадку, закрепили преференциальный режим и статус этого проекта.

Именно в текущих условиях, когда инвесторы пытаются снизить эффект неопределенности, они часто сокращают инвестиционный цикл, время принятия решения, чтобы быстрее запустить производство. И удобство работы с регионом становится ключевым фактором. В Самарской области стало удобно работать, это подтверждают инвесторы… Все это результат большой работы по продвижению инвестиционного потенциала Самарской области".

С экспертными докладами на конференции также выступили руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети, вице-президент Регионального объединения работодателей "Союз работодателей Самарской области".

Как подчеркнули организаторы форума, данная дискуссия не ставит точку в представленных исследованиях, а является промежуточным звеном, которое поможет сформулировать всем ее участникам более конкретные и эффективные предложения для правительства региона по развитию экономики региона и по интенсификации инвестиционной активности.

Гид потребителя

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3