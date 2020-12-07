Сергей Никитин: "В Самарской области стало удобно работать, это подтверждают инвесторы"

Директор АПИ Сергей Никитин выступил на Международном экспертном форуме "Университет — драйвер социально-экономического развития региона".

В среду, 2 декабря, свою работу открыл Международный экспертный форум "Университет — драйвер социально-экономического развития региона". Это коммуникационная площадка с международной экспертизой, организованная Самарским университетом им. Королева, инициирующая прорывные идеи социально-экономического развития региона.

В рамках форума университет организовал Международную научно-практическую конференцию "Самарская инициатива: инвестиционно-инновационная активность — ключевой фактор постпандемического развития регионов России". Участники дискуссии — представители бизнеса, науки, власти, а также эксперты ведущих российских и зарубежных университетов, информационно-аналитических агентств проанализировали инвестиционное самочувствие промышленных предприятий региона во время пандемии.

Директор "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин в своем выступлении рассказал о новых инвестиционных возможностях, которые появились сегодня, несмотря на кризис:

"Участники экономической деятельности оказались в новых условиях, которые были обусловлены как непосредственными ограничениями этой деятельности и сужением рынка, так и глобальным изменением логистических и производственных цепочек в мире. Все крупные компании неожиданно поняли, что "мир VUCA" — это не просто модные слова, и "черный лебедь" — это не просто маленькая птичка, она бывает большой. То, что сейчас происходит — это действительно новая реальность, в ней нет места простым решениям, архитектура бизнеса должна быть выстроена очень гибко и максимально сбалансировано…

Это дает серьезный импульс к переосмыслению стратегии крупных компаний, в первую очередь в сторону снижения трансграничных рисков. Россия — огромная страна, и для нас актуально еще снижение высокой центричности производственных мощностей, в частности вокруг Москвы. Поэтому у инвесторов в России пристальное внимание вызывают регионы. И как иллюстрация этого, несмотря на ограничения этого года, мы как "Агентство привлечения инвестиций" видим высокий спрос в заявках на площадки. И от коллег, специалистов "Ассоциации индустриальных парков" мы слышим, что в целом по России активность тоже высокая. Это, действительно, "окно возможностей" для нас и наша задача — максимально воспользоваться открывшимися перспективами… Здесь важно как отстраиваться от существующих уникальных преимуществ региональной экономики, так и находить синергию с соседями… Для этого нужно предметно знать экономику региона, ее точки роста.

Мы в Агентстве подходим к этому комплексно, в начале этого года мы закончили большое исследование с привлечением международных экспертов, в ходе которого выявили 11 инвестиционных ниш, и в рамках этой работы уже привлекли крупного инвестора. И сейчас с коллегами из университета мы заканчиваем еще одну работу по исследованию внутренних региональных точек роста. Надеемся, что это будет практический инструмент по увеличению инвестиций на территории области…

В рамках конкуренции между регионами важно быть удобным для инвестора. Хочу подчеркнуть, что в Самарской области создана одна из лучших инвестиционных экосистем. Это подтверждают и международные эксперты. И мы, как "Агентство привлечения инвестиций" в этой системе выполняем функцию "одного окна". Мы на практике помогаем инвесторам быстро реализовывать проекты.

Один пример: с момента обращения инвестора к нам до начала инвестиционной стадии прошло три месяца и уже менее чем через год у нас открывается огромный завод (2000 рабочих мест). За это время мы структурировали проект, решили все административные и инфраструктурные, кадровые вопросы, подобрали площадку, закрепили преференциальный режим и статус этого проекта.

Именно в текущих условиях, когда инвесторы пытаются снизить эффект неопределенности, они часто сокращают инвестиционный цикл, время принятия решения, чтобы быстрее запустить производство. И удобство работы с регионом становится ключевым фактором. В Самарской области стало удобно работать, это подтверждают инвесторы… Все это результат большой работы по продвижению инвестиционного потенциала Самарской области".

С экспертными докладами на конференции также выступили руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети, вице-президент Регионального объединения работодателей "Союз работодателей Самарской области".

Как подчеркнули организаторы форума, данная дискуссия не ставит точку в представленных исследованиях, а является промежуточным звеном, которое поможет сформулировать всем ее участникам более конкретные и эффективные предложения для правительства региона по развитию экономики региона и по интенсификации инвестиционной активности.