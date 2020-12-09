Александр Борисенко: "Лизинговым компаниям в ПФО есть куда расширяться"

Суд Евразийского экономического союза 15 июля 2020 года вынес решение, которое приведет к серьезным коррективам работы российского лизинга. Отныне он относится к финансовым услугам, и Банк России будет регулировать деятельность лизинговых компаний. Каких перемен ждать в лизинговой отрасли? В поисках ответа на этот и другие вопросы мы обратились к региональному директору по Поволжскому федеральному округу компании "Интерлизинг" Александру Борисенко.

Сокращений объемов ждать не стоит

— Как отразится это решение на работе отрасли в целом и особенно в регионах? Стоит ли ждать сокращения игроков рынка лизинга?

— В целом мы за эти нововведения. Однако в принятом решении есть свои плюсы и минусы. Скорее всего, будут увеличиваться расходы компаний на адаптацию под новые нормы контроля и настройку документооборота. Это отразится на процентной ставке финансирования. Крупные федеральные компании это переживут легко. Сложнее придется игрокам в регионах. Вероятность повышения ставки здесь особенно актуальна — компаниям придется потратить больше своих активов на обеспечение требований регулятора.

— Кто уйдет с рынка?

— Мы ожидаем что лизинговый рынок сократится. Исчезнут "непонятные" лизинговые компании и те, кто не ведет и не сдает официальную отчетность. И это хорошо. Будет плохо для конечного потребителя, если регулятор начнет сокращать объем частного финансирования и увеличивать долю государственного. Это может привести к оттоку с рынка частных игроков и увеличению количества государственных лизинговых компаний.

— Малый бизнес некоторых сегментов рынка отдает предпочтение лизингу нежели банковскому кредитованию. Не вызовет ли изменение статуса лизинга оттока клиентов и падения прибыли лизинговых компаний?

— Действительно за последнее десятилетие лизинг стал популярным инструментом именно у малого бизнеса, поскольку сам его предмет выступает обеспечением договорных отношений, и никаких дополнительных залогов не требуется. Думаю, сокращения объемов лизинга ждать не стоит. Если смотреть по сегментам рынка, то на сегодняшний день в таких отраслях, как грузовой транспорт и строительная техника в целом доля лизинга превышает долю кредитования и составляет более 50%. Ситуация с легковым транспортом несколько другая — всего 10% по российскому рынку. Но здесь мы как раз ожидаем роста. Лизинговая отрасль в малом и среднем бизнесе будет развиваться более активными темпами, чем кредитование.

Преимущества новых продуктов

— Как государство влияет на развитие отрасли?

— На примере ПФО мы заметили, что доля крупного корпоративного бизнеса снизилась и даже заморозилась в связи с неопределенностью ситуации, связанной с колебаниями курсов валют и второй волной коронавируса. Что же касается малого и среднего бизнеса, то здесь стали популярными экспресс-продукты, связанные с финансированием основных средств до 50 миллионов рублей. В основном это все та же строительная техника, легковой и грузовой транспорт. Есть еще и производственное оборудование, но его доля невелика, так как финансирование оборудования зависит от его ликвидности на вторичном рынке. На популярность этой продуктовой линейки влияют государственные субсидии. Субсидии на колесную и дорожно-строительную технику существуют уже более пяти лет. В 2020 году на колесную технику было выделено государством в виде субсидий 8 миллиардов рублей, на дорожно-строительную 4 миллиарда. Поэтому экспресс-лизинговые продукты так востребованы.

Флагманские направления

— Как развивается лизинг сельхозтехники?

— В ПФО этот рынок исконно был очень развит. Наша компания, например, присутствует в четырех городах: Самара, Нижний Новгород, Казань и Уфа. И по итогам девяти месяцев сельхозтехника занимает у нас порядка 23%, что составляет около 460 миллионов рублей и, очевидно, что за 4-й квартал эта доля вырастет. Мы выводим на рынок новые продукты, чтобы удовлетворить требования клиентов. Специальная программа "Платеж раз в год", например, позволяет лизингополучателю с ОКВЭД 01 платить по договору лизинга один раз в год. 11 месяцев клиент вносит так называемые технические платежи с весьма условной суммой, а основной платеж приходится на конец года, когда уже продукция реализована и средства аккумулированы.

Если рассматривать объем продаж в целом, то в ПФО 25% занимает легковой транспорт, 23% — грузовой, 12% — строительная техника, остальное — оборудование и сельскохозяйственная техника.

Принципы отбора

— И по каким критериям происходит одобрение или отклонение заявок?

— Лизинговые компании, финансирующиеся в частных банках, минимизируют свои риски и очень осторожно идут в сегмент оборудования. Здесь при принятии решения учитывается и лизингоприобретатель, и само оборудование в целом. В случае с государственными лизинговыми компаниями снижение финансирования оборудования связано как раз с периодом спада крупных корпоративных продаж, поскольку здесь речь идет о дорогостоящем оборудовании — авиационном, железнодорожном, судовом.

Основным критерием принятия решения все-таки является возможность реализации оборудования на вторичном рынке. Эта возможность изучается в открытых источниках, в расчет берутся ликвидность, стоимость на вторичном рынке и сроки реализации. Если сроки возможной реализации составляют 1-3 месяца, то такое оборудование лизингодателю интересно, и компания охотно финансирует его приобретение лизингополучателем. Нужно понимать, что если легковой автомобиль можно профинансировать субъекту бизнеса, существующему на рынке 6 месяцев, невзирая на устойчивость его бизнеса, то в случае с производственным оборудованием лизинговые компании рассматривают заявки клиентов, ведущих деятельность не менее года.

Драйверы роста

— Операционный лизинг в России значительно отстает от финансового, ждать ли роста в ближайшей перспективе?

— Да, действительно на российском рынке финансовый лизинг в разы сильнее и по объемам выше, чем операционный. В Европе доля операционного лизинга больше финансового, у нас же, насколько я знаю, всего несколько компаний делают из операционного лизинга отдельный бизнес-продукт. При этом мы понимаем, что для российского лизингового рынка это новая точка отсчета, драйвер развития. Операционный лизинг будет интересен крупным компаниям, массово скупающим технику. Он имеет все шансы роста, но начнется этот рост скорее всего не в 2021 году. Игроки уже задумываются над этим направлением. Даже на примере нашей компании могу сказать, что мы изучаем возможности для запуска работы с операционным лизингом и планируем развиваться в эту сторону.

— Судя по всему, экономический кризис, поддерживаемый пандемией, затянется надолго. Что будет с отраслью в этих сложных условиях?

— Я считаю, что кризис — это всегда возможность роста в новых точках и направлениях. Безусловно, будет развитие лизингового рынка, в том числе в ПФО, государственные инвестиции в наш регион очень велики. Лизинговым компаниям в ПФО есть куда расширяться, далеко не все города охвачены присутствием федеральных компаний. В связи с этим мы ожидаем прирост рынка, пусть он будет незначительным, в пределах 5-10%, но рынок будет развиваться. Невозможно, чтобы даже в условиях кризиса и пандемии бизнес вдруг взял и остановился повсеместно. Обновлять основные средства особенно малому и среднему бизнесу необходимо. С учетом того, что большая часть техники для МСП импортного производства, а аналоги отечественного производства зачастую состоят из зарубежных комплектующих, приобретаемых за валюту, техника будет дорожать — рост курса никто не отменял. Однако, думаю, что отрасли стагнация не грозит.