В День космонавтики Сбер устроил премьерный показ иммерсивного фильма "Шаг в бесконечность"

12 апреля, в День космонавтики, Сбер представил в Московском планетарии полнокупольный короткометражный фильм "Шаг в бесконечность" - о первом полете человека в космос. Премиальные клиенты банка первыми увидели уникальную ленту на самом большом купольном экране России и Европы. Благодаря специальной сферической развертке изображения зрители оказались внутри ключевых событий 65-летней давности - от старта "Востока-1" до возвращения Юрия Гагарина на Землю.
В основе сюжета — разговор отца с сыном-подростком о космосе и его покорителях. Через эту историю фильм показывает, как память о подвиге Юрия Гагарина и гордость за достижения страны передаются от поколения к поколению. Вместе с героями зрители проходят путь от детского удивления перед Вселенной к самому моменту запуска, видят Землю глазами первого космонавта и проживают триумф возвращения на родную планету.
Фильм "Шаг в бесконечность" создан специалистами SberStudios - инновационного продакшен-комплекса Сбера - вместе с Госкорпорацией "Роскосмос". Он был приурочен к первой в России Неделе космоса, ГигаПартнером которой выступил Сбер. Уже скоро ленту покажут в 50 планетариях по всей России, а также в Витебске (Беларусь) и Актобе (Казахстан). Фильм будет передан в дар и станет частью их образовательных программ.
Помимо премьеры, Sber Private Banking подготовил для гостей мероприятия семейный день космического масштаба. В зале "Урания" можно было узнать о тайнах Солнечной системы и инструментах изучения звёздного неба, в зале "Лунариум" - сделать памятные фото и посмотреть интерактивное шоу. Юных исследователей ожидали творческие мастер-классы. Гости также увидели еще один новый фильм о звездах и далеких мирах и пообщались с Героем России, начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, командиром отряда космонавтов, космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и вице-президентом, директором управления исследований и инноваций Сбербанка Альбертом Ефимовым. В ходе встречи обсуждалось и применение искусственного интеллекта в космосе: ИИ-помощник ГигаЧат уже используется на МКС для работы с данными и подготовки отчетов, помогая экипажу в повседневных задачах.
Последние комментарии
