В День космонавтики Сбер устроил премьерный показ иммерсивного фильма "Шаг в бесконечность" Сергей Меламед возглавил дивизион "Малый и микробизнес" Сбербанка Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тыс. предпринимателей из всех регионов РФ СберВместе: более 2 млрд рублей пожертвовали россияне через подписку на добро Россельхозбанк: агротуризм в ПФО может вырасти до 500 тыс. человек к 2030 году

В День космонавтики Сбер устроил премьерный показ иммерсивного фильма "Шаг в бесконечность"

12 апреля, в День космонавтики, Сбер представил в Московском планетарии полнокупольный короткометражный фильм "Шаг в бесконечность" - о первом полете человека в космос. Премиальные клиенты банка первыми увидели уникальную ленту на самом большом купольном экране России и Европы. Благодаря специальной сферической развертке изображения зрители оказались внутри ключевых событий 65-летней давности - от старта "Востока-1" до возвращения Юрия Гагарина на Землю.

В основе сюжета — разговор отца с сыном-подростком о космосе и его покорителях. Через эту историю фильм показывает, как память о подвиге Юрия Гагарина и гордость за достижения страны передаются от поколения к поколению. Вместе с героями зрители проходят путь от детского удивления перед Вселенной к самому моменту запуска, видят Землю глазами первого космонавта и проживают триумф возвращения на родную планету.

Фильм "Шаг в бесконечность" создан специалистами SberStudios - инновационного продакшен-комплекса Сбера - вместе с Госкорпорацией "Роскосмос". Он был приурочен к первой в России Неделе космоса, ГигаПартнером которой выступил Сбер. Уже скоро ленту покажут в 50 планетариях по всей России, а также в Витебске (Беларусь) и Актобе (Казахстан). Фильм будет передан в дар и станет частью их образовательных программ.

Помимо премьеры, Sber Private Banking подготовил для гостей мероприятия семейный день космического масштаба. В зале "Урания" можно было узнать о тайнах Солнечной системы и инструментах изучения звёздного неба, в зале "Лунариум" - сделать памятные фото и посмотреть интерактивное шоу. Юных исследователей ожидали творческие мастер-классы. Гости также увидели еще один новый фильм о звездах и далеких мирах и пообщались с Героем России, начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, командиром отряда космонавтов, космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и вице-президентом, директором управления исследований и инноваций Сбербанка Альбертом Ефимовым. В ходе встречи обсуждалось и применение искусственного интеллекта в космосе: ИИ-помощник ГигаЧат уже используется на МКС для работы с данными и подготовки отчетов, помогая экипажу в повседневных задачах.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

