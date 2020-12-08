Губернатор обсудил экологию региона с руководителем межрегионального управления Росприроднадзора

Во вторник, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегом Кручининым.

Стороны обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Экология", а также вопросы, требующие повышенного внимания и оценки Росприроднадзора, в частности, в городах, являющихся крупнейшими промы,шленными центрами.

По итогам встречи Олег Кручинин рассказал о планах федерального ведомства по работе с промышленными предприятиями Самары и Тольятти. Он отметил, что управление Росприроднадзора намерено провести ряд проверочных мероприятий по согласованию с природоохранной прокуратурой, а также, при необходимости, выездные рейды.

"Самарский регион является промышленно развитым, соответственно, характеризуется наличием в нем предприятий с достаточно большой нагрузкой на экологию, - отметил и.о. руководителя управления Росприроднадзора. - Мы понимаем, что сегодня нам предпринять по ситуации в Тольятти. 8 декабря подписываю и передаю в рассылку для предприятий предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере охраны атмосферного воздуха. Это - предупреждение перед проведением контрольно-надзорных мероприятий".

Вместе с тем руководитель надзорного органа высказал свое мнение относительно ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные, что вызвало обеспокоенность людей, связавших его появление с вредными выбросами.

"Сейчас на территории Самарской области период неблагоприятных метеорологических условий - вы видите периодически сообщения о том, что распознается некий туман. Это на самом деле нормальное для данного времени года и температурного режима явление. Я не склонен характеризовать туман как некий источник накоплений выбросов и показатель ухудшения экологической обстановки. Это явление временное, мы на него реагируем, в том случае, если Росгидрометом объявляется режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий)", - сказал Олег Кручинин.

Комментируя ситуацию с загрязнением воздуха в микрорайоне Волгарь, Олег Кручинин отметил, что сейчас Росприроднадзор ведет работу по согласованию с прокуратурой графика проверок предприятий, которые могут выступать потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха. Ожидается, что он будет утвержден органами прокуратуры 15 декабря. Данные о том, где и какие предприятия будут проверены в плановом режиме, а также информация об объеме и направлениях проверок появится в общем доступе.

"Внеплановые проверки мы сегодня проводим в случаях, когда наблюдаются признаки влияния на жизнь и здоровье людей. У нас сегодня действует стократный режим наложения штрафов, если предприятие работает без разрешительных документов на выбросы в атмосферный воздух. Кроме того, если будут достаточные основания для приостановления деятельности, я не вижу причин для того, чтобы это решение не было принято", - отметил он.

Также Олег Кручинин отметил ряд позитивных изменений в экологической обстановке региона. Сегодня в регионе грамотно ведется строительство и реконструкция дорожной сети: строятся новые и ремонтируются существующие дороги, внедряются новейшие технологии управления движением. Улично-дорожная сеть формируется таким образом, чтобы минимизировать заторы даже в часы пик. А это, в свою очередь, снижает воздействие на экологию.