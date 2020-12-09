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Хоккей Спорт

"Ладья" одержала вторую победу над "Омскими Ястребами"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 декабря, ХК "Ладья" одержал победу в повторном матче с "Омскими Ястребами", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде счет не был открыт, а в начале второго тольяттинцы остались втроем против пятерки гостей, чем воспользовался Владимир Машков — 0:1.

Минимальное преимущество сибиряков продержалось до 53-й минуты, когда Станислав Рангаев тоже реализовал большое численное преимущество — 1:1.

На 56-й минуте Олег Назаров вывел "Ладью" вперед, а на предпоследней минуте Рангаев оформил дубль, поставив точку в матче — 3:1 победа "Ладьи".

Напомним, в первой встрече волжане также оказались сильнее соперников — 4:2.

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