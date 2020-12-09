В больнице им. Середавина сработала пожарная сигнализация

В среду, 9 декабря, в 08:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в ГБУЗ СО "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные автоматически были направлены по указанному адресу по повышенному рангу вызова — "Пожар № 2". Прибывшие в 08:59 на место происшествия сотрудники МЧС установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.