В Самарской области предприятиям, инвестирующим в производство, предоставят льготные кредиты

Во вторник, 8 декабря, правительство региона на совещании с представителями Государственного фонда развития промышленности Самарской области приняло решение о выделении льготных кредитов предприятиям, готовым инвестировать в производство.

Участники совещания рассмотрели вопрос о предоставлении льготного кредита фонда компании по производству соков "Нектар". Предприятие реализует инвестиционный проект по запуску новой производственной линии стоимостью 106 млн рублей. Итогом станет увеличение объема выпуска продукции более чем в два раза.

Предприятие намерено также за последующие пять лет увеличить производительность труда на 45%, существенно нарастить объем выручки и овысить оплату труда работников. Компания "Нектар" намерена вложить в проект 56 млн собственных средств. Как было отмечено, предприятие стабильно развивается и поставляет продукцию на экспорт.

По итогам обсуждения управляющей компании Гарантийного фонда Самарской области было поручено дополнительно проработать параметры государственной поддержки предприятия из Фонда развития промышленности.

Обсудили на совещании также тему предоставления льготного кредита компании "Русвол". Предприятие намерено открыть производство проволоки малых диаметров для бронирования кабелей. У компании "Русвол" большой опыт продаж такой продукции. Ее охотно закупают заводы, выпускающие кабель. Несмотря на высокий спрос, производство такой проволоки в нашей стране пока не было организовано.

Кабель, бронированный оплеткой из стальной оцинкованной проволоки, имеет ряд преимуществ: защита от грызунов, устойчивость к растягиванию и скручиванию, повышенная гибкость в прокладке, огнестойкость.

Предприятие намерено вложить в проект 101 млн руб., из них 53 млн — собственные средства инвесторов. Реализация проекта принесет областному бюджету в перспективе ближайших пяти лет 39,5 млн рублей налогов. Объем выручки предприятия вырастет на 291 млн рублей, количество рабочих мест увеличится на 37.

По итогам детального анализа бизнес-плана предприятия участники совещания приняли решение одобрить заявку о льготном кредитовании.