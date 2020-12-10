Россельхозбанк: россияне совершают каждую вторую покупку бесконтактно

Россияне все более активно используют бесконтактные формы оплаты — при помощи мобильных телефонов, специальных банковских карт и других средств. Эта тенденция ярко проявилась в начале года и продолжает набирать обороты. Если за первые 6 месяцев объем использования бесконтактных форм оплаты вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам 10 месяцев рост составил уже 120%, подсчитали аналитики Россельхозбанка. При этом чаще всего для оплаты товаров и услуг используются банковские карты. По прогнозам экспертов, уже в следующем году бесконтактно будут совершаться примерно три четверти всех покупок.

Эксперты Россельхзбанка проанализировали использование бесконтактных форм оплаты за 10 месяцев 2020 года. Рост составил 120%. Если в прошлом году бесконтактно совершалась лишь каждая третья (30%) покупка, в этом году — уже каждая вторая (56%) покупка. При этом средний размер бесконтактной транзакции также увеличился и составил 640 рублей.

По данным РСХБ, число бесконтактных платежей выросло в продуктовых супермаркетах, магазинах бытовой техники и электроники, а также в аптеках.

Эксперты банка составили рейтинг наиболее популярных платежных средств для оплаты покупок.

Банковские карты находятся на первом месте по популярности, с их использованием совершается 89% бесконтактных транзакций. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их доля снизилась на 2%.

На втором месте в 2020 году — платежи с помощью смартфонов на платформе iOS. С использованием таких телефонов было совершено больше 6% бесконтактных платежей. В 2019 году при помощи данных устройств совершалось порядка 4% бесконтактных транзакций.

На третьем месте по популярности — смартфоны на платформе Android, их доля — 3% платежей. В прошлом году доля таких телефонов в структуре бесконтактных платежей составляла 2%.

Четвертое место занимают иные виды платежных средств, такие, как умные часы, кольца и прочие гаджеты нестандартных форм-факторов — их доля составляет порядка 2%. В числе таких устройств, например, платежное кольцо PayRing, которое выпускает РСХБ. По сравнению с прошлым годом, клиенты банка почти в 4 раза чаще использовали его, оплачивая свои покупки.

"Доля бесконтактных платежей растет ежегодно за счет удобства такого способа оплаты. В этом году на динамику дополнительно повлияла эпидемиологическая ситуация, которая дала дополнительный толчок к использованию безопасных форм платежей. В дальнейшем мы ожидаем продолжения этой тенденции: все больше людей понимают преимущества таких способов оплаты. По нашим прогнозам, уже в 2021 году более 70% всех транзакций будут совершаться бесконтактно", — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.