Дмитрий Азаров запустил необычную акцию помощи предпринимателям

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров решил запустить акцию нестандартной помощи для предпринимателей в период пандемии коронавируса. Акция пройдет в Инстаграме.

"Расскажите про ваш бизнес, чем вы занимаетесь и можете быть полезны другим. Выкладывайте описание в сторис и отмечайте меня, сделаю репост. Всех разместить физически не получится, но постараюсь показать разные предложения", — написал Дмитрий Азаров в своем аккаунте в "Инстаграме".

Такую акцию поддержал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. После публикации постов предпринимателей в профилях глав регионов у бизнесменов увеличивается количество подписчиков и вырастает процент заказов.

Губернаторы подчеркивают, что готовы поделиться историями даже о небольших, но интересных проектах — будь то производство новогодних сувениров, продажа уникальных шапок или социальная инициатива.

С ноября в Самарской области дан старт программе по предоставлению предпринимателям полностью оборудованных офисов. Такой услугой могут воспользоваться представители МСП, ведущие предпринимательскую деятельность не больше 3 лет.

Ранее в 63 регионе были снижены налоговые ставки для некоторых категорий малого и среднего предпринимательства. Такая мера господдержки, например, действует для гостиничного бизнеса и турагентств.

Также уменьшена ставка транспортного налога для пассажироперевозчиков, увеличен вычет из площади недвижимого имущества при уплате налога на имущество организаций с числом работников не менее 5 человек, а еще для них снижены требования к средней зарплате работников с 1,5 до 1 прожиточного минимума.