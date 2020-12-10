Строительство логистического центра Почты России в парке "Преображенка" выходит на финишную прямую

На прошлой неделе, депутат Госдумы РФ, член совета директоров АО "Почта России" Александр Хинштейн посетил индустриальный парк "Преображенка" с целью оценки хода работ по строительству Логистического почтового центра.

"Оценил ход строительства Самарского логистического центра Почты России в индустриальном парке Преображенка. 660 дополнительных рабочих мест, один из крупнейших логистических центров в РФ, 1,3 млрд инвестиций. Рад, что еще в 2014 году сумел пролоббировать его строительство в регионе. Откроем весной…" — написал по итогам визита сам депутат в Твиттере.

Являясь перспективной и динамически развивающейся площадкой, ИП "Преображенка" неслучайно был выбран крупным почтовым оператором "Почта России" для реализации своего масштабного инвестиционного проекта. Парк позволяет удовлетворить потребности любого инвестора, заходящего на территорию региона.

В настоящее время в основном корпусе объекта ведутся отделочные работы, проводятся внутренние инженерные системы и благоустраивается прилегающая территория. Степень готовности объекта, разместившегося на территории ИП "Преображенка", сегодня составляет 70%. Открытие запланировано на март 2021 года.

Логистический центр будет заниматься контролем, приемом, хранением, сортировкой и отправкой почтовых отправлений, а основные процессы по обработке почты будут автоматизированы.

К тому же строительство почтового логистического центра — это еще и значительные инвестиции в регион. Стоимость реализации проекта составит более 1,3 млрд рублей, жители области будут обеспечены 1000 новых рабочих мест.

Такой стремительной реализации проекта способствует административная поддержка Минэкономразвития Самарской области. К тому же на территории парка действует огромный набор льгот и преференций, а также уникальная выкупная стоимость земельного участка.

"Особое внимание мы уделяем дальнейшему развитию инвестиционных площадок региона, — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — С учетом успешного опыта "Преображенки" (а там уже инвестировано 6,7 млрд руб. и работает 4,6 тыс. жителей Самарской области) в 2021 году мы начнем осваивать прилегающую территорию для создания еще одного индустриального парка в границах с. п. Лопатино".

Проект строительства Самарского логистического центра Почты России готовился при активном сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ), которое работает с бизнесом в режиме "одного окна". В январе этого года проект получил одобрение на Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области при Губернаторе региона.

Можно с уверенностью сказать, что ИП "Преображенка" является объектом регионального значения. Здесь заложен большой потенциал положительных воздействий на развитие Самарской области, что включает в себя рост инвестиционной привлекательности территории для бизнеса, формирование ее отраслевой специализации, а также стимулирование предпринимательской деятельности, и, соответственно, повышение показателей качества жизни населения.

Площадку промпарка "Преображенка", в котором сегодня размещены 39 компаний, выбирают еще и за его удобное расположение на границе Самары и Волжского района. Свою продукцию здесь производят "Роберт Бош Самара", "ДорХан", а логистические центры разместили "Деловые линии", "Вита", "Ашан".