Дмитрий Азаров о школе на 5-й просеке: "Объект построен в срок благодаря взаимодействию с жителями"

В пятницу, 11 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту "Образование", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, завершается возведение первого корпуса новой школы.

С просьбой о строительстве учебного учреждения местные жители обращались к главе региона. Дмитрий Азаров взял вопрос на особый контроль, занимался его решением на самом высоком уровне. В итоге оперативно был подобран участок, разработан проект, найдены источники финансирования. И вот на месте, где весной был пустырь, сейчас готовится к открытию первый корпус школы, рассчитанный на 600 учеников.

В соответствии с проектом, работы по первому корпусу должны быть завершены до конца этого года. Сегодня в ходе осмотра объекта министр строительства Самарской области Евгений Чудаев доложил губернатору, что сейчас строительная готовность объекта превышает 90%. Осталось завершить отделочные работы.

Чтобы в сжатые сроки построить объект, специалисты работали по 120-150 человек в смене. При этом по согласованию с жителями окрестных домов работы велись даже ночью. Во многом благодаря тому, что подрядчик грамотно поработал с людьми, заручился их поддержкой, реализация проекта ведется столь успешно.

"Чтобы в такие короткие сроки объект был построен, нужно было работать днем и ночью. Здесь именно так работы были организованы. Наверное, это доставляло жильцам близлежащих домов некоторые неудобства, ведь стройка есть стройка: шум, движение машин и механизмов... Но люди с пониманием к этому отнеслись. Ни одной жалобы ко мне не поступало, - сказал Дмитрий Азаров. - Объект построен в срок во многом благодаря этому взаимодействию с жителями. Вот так нужно работать по всем объектам национальных проектов. Муниципальным властям нужно договариваться с людьми, выбирать участки под объекты там, где люди это поддерживают".

Столь оперативно - всего за восемь месяцев - построить социально важный объект удалось благодаря усилиям региональной команды под руководством Дмитрия Азарова в вопросе реализации ключевых проектов. К подрядчикам предъявляются самые высокие требования, их подбор ведется в соответствии с набором жестких критериев. Кроме того, организован общественный контроль на всех этапах - от обсуждения проекта до ввода его в эксплуатацию.

"На территории региона есть профессиональные строители, люди, которые за свои слова отвечают. Перед вами как раз такой пример. Но есть и другие компании, к сожалению, к которым годами копились претензии, которые людей обманывали. Отсюда - обманутые дольщики, срывы сроков по различным проектам, крайне важным для нашего региона. Вспомните, сколько строились у нас мосты, школы в предыдущий период. Сейчас мы работаем по-другому: подбираем профессиональные команды. Есть понимание ответственности строительной компании, и конечно, это подкрепляется жесткими требованиями контрактных обязательств, которые мы "зашиваем" в условия этих контрактов, и есть результат", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Параллельно с завершением строительных работ по первому корпусу ведется работа по передаче объекта в систему образования. Глава региона поручил ускорить этот процесс, чтобы корпус школы был готов принять детей уже в четвертой четверти этого учебного года.

"Есть полная уверенность, что до конца этого года все строительные работы будут завершены, здание будет введено в эксплуатацию. Да, впереди еще вопросы лицензирования, оформления прав на это здание. Все эти формальные процедуры еще предстоит пройти. Но все строительные работы будут завершены в 2020 году, как мы и договаривались", - отметил губернатор.

Также во время визита Дмитрия Азарова на объект подрядчик доложил о ходе проведения работ по второму корпусу, рассчитанному на 850 мест. Он отметил, что строительство идет в соответствии с графиком, работы планируется завершить в 2021 году.

"Рассчитываю, что и со строительством второй очереди школы мы справимся в срок, и в следующем году объект будет построен", - резюмировал губернатор.