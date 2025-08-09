В Камышлинском районе столкнулись две "Гранты" - оба водителя госпитализированы

В пятницу вечером, 8 августа, в Камышлинском районе столкнулись две Lada Granta, в результате чего пострадали оба водителя, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 21:50 на 11,1 км дороги "М5 — "Урал" — Неклюдово-Никиткино" 28-летний пьяный водитель, не имеющий права управлять транспортными средствами, за рулем Lada Granta серого цвета выехал на "встречку" в запрещенном месте и врезался в Lada Granta белого цвета под управлением 40-летней женщины.
Оба водителя доставлены в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!