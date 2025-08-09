В Камышлинском районе столкнулись две "Гранты" - оба водителя госпитализированы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу вечером, 8 августа, в Камышлинском районе столкнулись две Lada Granta, в результате чего пострадали оба водителя, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области