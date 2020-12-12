АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию комплексной системы автоматического пожаротушения на станции смешения нефти (ССН) площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления.

Произведено подключение тридцати одного резервуара к автоматической системе пожаротушения пеной низкой кратности и водяного орошения. Заменены наружные сети водопровода и растворопровода суммарной протяженностью около 6,2 км, проведено обустройство 62 пожарных гребенок для подключения мобильных средств пожаротушения. Кроме того, построены 30 помещений для электроприводных задвижек, произведена замена программного обеспечения системы автоматики пожаротушения.

Оборудование подключено к насосной станции пожаротушения, которая вместе с двумя резервуарами противопожарного запаса воды была введена в эксплуатацию в прошлом году.

Ввод комплексной системы позволит обеспечить автоматический контроль состояния противопожарной безопасности технологического оборудования, площадки подпорной насосной станции, резервуарного парка. В случае необходимости система способна дистанционно выбирать алгоритмы пожаротушения. Кроме этого, она обеспечивает передачу сигналов в смежные системы пожарной сигнализации по оповещению и управлению эвакуацией на площадке "Самара".

Комплекс работ проводился с июля 2019 года в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга". Цель — повышение пожарной безопасности объекта и модернизация системы пожаротушения в соответствии с современными нормами проектирования.

После комплексного опробования новое оборудование введено в эксплуатацию. В настоящее время система автоматического пожаротушения действует в штатном режиме и обеспечивает круглосуточный мониторинг пожарной безопасности станции смешения нефти.